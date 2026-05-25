控蕭王涉嫌挪用資金 金溥聰為馬一一提證據

「馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌挪用基金會資產，且隱匿台商捐款，基金會將提告！」前國安會秘書長金溥聰25日召開記者會，秀出蕭旭岑與台商拿錢的合照，並指控兩人違反財政紀律，許多決策與去中國行程馬都不知道，甚至還欺騙馬等，已經涉嫌背信與公益侵占，因此決定儘快提告兩人。

馬英九文教基金會3月宣布解任執行長蕭旭岑、王光慈職務，並指控兩人涉嫌背信侵占罪，但遭蕭旭岑否認。基金會原定由董事李德維、尹啟銘與薛香川3人組成調查小組處理，但調查小組24日公布報告表示無法證明2人不法，基金會便由執行長戴遐齡、前國安會副秘書長金溥聰等人召開記者會，聲稱將公布事證。

控蕭旭岑有拿台商錢

金溥聰表示，事情分成4個面向：金流、首席執行長職務、蕭王與馬的互動狀況與王光慈私下規劃基金會的未來。首先，王光慈今年1月私下拿120萬現金給基金會保管，聲稱是蕭旭岑交給她的。然後過去都是轉帳的年終獎金，今年尾牙卻是發放現金約170到2百萬元，且沒有入帳。

雖然蕭旭岑強調沒有拿錢，但金溥聰當場秀出從王光慈電腦硬碟取得的照片，是2023年10月蕭拿著台商的錢，與台商會總會長的合影。另外，基金會大小與財務章都是王光慈掌握，違反財務內控、薪資由個人決定，基金會的薪資加總約1020萬，蕭王拿了其中5百萬元，總統只有拿月退俸5萬多元。

許多事情馬不知情

另外，馬英九沒有收到蕭旭岑辭職的消息，兩人卻領相同的薪水，基金會董事高華柱也表表示不知道有首席執行長的職位，王光慈升任執行長的人事案沒有經過董事會表決，另蕭王兩人多次進出中國，馬也是事後才知道，且蕭王兩人還要求馬辦主任欺騙馬說他已經忘記，讓馬辦主任壓力很大。

「馬總統特別強調，貪污與清廉的部分他不會忘記！」金溥聰繼續指出，王光慈擔任副執行長，但後來只有跟馬碰面5次，還處處躲著他，甚至還在114年10月宣布提前解約馬前總統辦公室與租車，希望把老闆趕回家，改成榮譽董事長，並由薛香川擔任董事長，甚至說健康不應該由基金會負責。

強調馬意識清醒

金溥聰強調，馬的健康雖有退化，但意識相當清醒，提到蕭王兩人就常常淚流滿面，但馬認為若沒有將兩人解職，若爆發任何狀況，兩人都說有跟馬英九報告，然後說馬都忘記，通通推給馬英九的話，這樣會出事，因此決定會提告。至於媒體詢問什麼時候？金溥聰僅表示會盡快。

瀛睿律師事務所律師黃翊華表示，財團法人基金會若有收受捐款，但未依規定入帳，且自行挪用或處分的話，就有構成背信或公益侵占的嫌疑，基金會成員有相關行為，還有面對會計師財務事項詢問有不實陳述，且所有調查都有馬英九、戴遐齡與金溥聰在場，還有錄音錄影，相關證據都可查證。

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