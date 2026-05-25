金溥聰稱蕭旭岑收錢沒入帳 照片裡的台商會長回應了

馬英九基金會風暴延燒，前國安會秘書長金溥聰今在記者會上指出，基金會前執行長蕭旭岑曾經收了台商一筆錢沒有入帳紀錄，並亮出照片顯示合影台商為甫被推選為大陸全國台企聯會長候選人的廈門台協會長韓螢煥。韓螢煥對相關情況則表示，「我不知道」。

金溥聰在記者會上說，從基金會前執行長王光慈硬碟中找到一張照片，為韓螢煥捧著一大疊鈔票跟蕭旭岑合影，上傳日期是2023年10月。金溥聰聲稱「查了前後一兩年都沒找到類似金額的入帳紀錄」，旁邊台商是現任台商總會長韓螢煥（金溥聰口誤為韓煥螢）。

本報記者隨後致電韓螢煥詢問金溥聰在記者會上說的內容，並想要進一步詢問相關情況，他僅兩度回應表示「那我不知道」。

由於金溥聰僅有出示一張照片，目前有關照片背景、真偽，以及相關資金情況，似乎都有待進一步釐清。