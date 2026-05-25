馬英九該退居幕後？28年老友憶他「人格端正」 暖心喊話：早點休息

國民黨大陸事務部主任張雅屏今（25日）凌晨在其個人臉書專頁「張雅屏-屏心而論」上發文，回顧自己與前總統馬英九長達17年的政治合作經歷，並以一句「早點休息」表達對馬英九的關懷與祝福。該貼文一經發布，隨即引發網友熱議。

張雅屏在貼文中提到，她與馬英九的淵源始於1998年，當時她仍是台灣大學化學博士班的學生，因舉辦活動邀請馬英九演講而結識。自此之後，她參與了馬英九的多場選舉，包括1998年及2002年的台北市長選舉、2005年的國民黨主席選舉，以及2008年和2012年的總統大選。張雅屏坦言，在這些年來，她與馬英九建立了深厚的合作關係，並對其人格特質表示高度肯定，認為馬英九「人格端正、清廉自守」，是值得追隨的領袖。

然而，張雅屏也在文章中提到，近年來馬英九面臨的風波讓許多昔日的支持者感到不捨。她希望馬英九能夠早日度過這些難關，安享退休生活。最後，她以一句「早點休息」作為對馬英九的祝福，充滿溫情。

張雅屏的貼文引發網友廣泛討論。有部分網友認為，馬英九應該選擇退居幕後，讓基金會董事會處理相關危機，以避免更多爭議。一位網友指出：「即使馬英九是董事長，但董事會全體成員有權利立刻解除其職務，以化解當前危機。」

也有網友表達對馬英九的支持，認為應尊重他的選擇並呈現真相。一名支持者留言表示：「一直感念馬總統、理解馬總統，所以永遠支持馬總統。希望外界不要再惡意抹黑相關人事，讓總統好好休養。」

此外，也有網友以失智症患者的經驗為例，暗指一些現象可能與當事人的健康狀況有關，並呼籲外界以同理心看待相關情勢。醫學專家也強調，失智症的預防重點在於健康的生活方式，包括均衡飲食、規律運動、保持社交活動以及充足的睡眠。