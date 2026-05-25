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基金會明開記者會 蕭旭岑：想利用馬英九傷我者 定採法律行動

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九委任執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰等人25日將舉行記者會，要說明此案相關事證。前執行長蕭旭岑深夜表示，任何想要利用馬前總統，企圖以不實資訊對他造成傷害的人，一定採取法律行動。

三人小組昨調查結果，認為無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。馬英九基金會聲明，和基金為掌握的具體事證差距過大，令人遺憾。

基金會並宣布將在25日上午舉行記者會，由馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所周志誠台北所所長及前國安會秘書長金溥聰陪同，分別向社會大眾說明有關本案的一切相關事證，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相。

蕭旭岑24日晚間回應，基於感念馬前總統的知遇之恩，以及理解馬前總統現在的情況，「我能夠忍，也忍到現在。」如今所有基金會指控的所謂「罪名」，都經調查小組查證確認並無不法，因此，「對於任何想要利用馬前總統，企圖以不實資訊對我造成傷害的人，我一定採取法律行動。」

蕭旭岑 馬英九 戴遐齡

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