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金溥聰：一個基金會有什麼權可奪

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

馬英九基金會人事風波未息，國安會前秘書長金溥聰昨天也發聲明強調，前總統馬英九委託他釐清真相，他必須對馬的付託有所交代；面對排山倒海的抹黑，「一個基金會有什麼權可奪？」金強調，任何人都不該因馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

對於馬英九基金會擬舉行記者會說明相關事證，三人調查小組昨天提醒，依據「財團法人法」及基金會章程，董事會是基金會最高決策機關，基金會內部人員若未經董事會授權，擅自違反董事會決議或相關規定者，必定依法追訴。

金溥聰指出，他從廿九歲起跟隨馬英九超過卅年，「他是我一輩子的長官」；今年二月小年夜前，他和家人在越南度假被馬英九叫回來，「要求協助調查蕭旭岑和王光慈二人背著他做的許多事」。金說，於情於理，他都無法拒絕馬英九的要求，更何況蕭旭岑、王光慈兩位舊屬，當初是他引薦給馬英九的，「我有絕對的責任，幫他處理好這兩人的問題」。

金溥聰說，自從蕭、王被解職事件曝光後，他受到排山倒海各種抹黑、妖魔化，「一下把我打成美國ＣＩＡ的棋子、專門破壞兩岸和平交流；一下又形容我是邪惡影武者、回來奪權！」他不明白，基金會有什麼權可奪？只知道任何人都不該因為馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

金溥聰說，事發兩個月來，馬英九每次和他互動都非常難過、感慨萬千，並堅持一定要循法律途徑解決此事；對於董事會三人調查小組的蓄意延宕，疑是刻意包庇，馬也深感無奈。

針對馬家人對馬英九及基金會如何收尾，金溥聰說，任何想法他完全尊重，也希望馬英九能持續受到好好照顧、安享晚年，但馬英九堅持，他的身體狀況，和員工能不能違法亂紀，是兩回事。

金溥聰 馬英九 馬英九基金會

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馬英九基金會風波延燒，三人調查小組昨天完成調查報告，並指無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈有違反財政紀律之情。但基金會董事長馬英九表示，調查結果和基金會掌握的具體事證差距過大，令人遺憾；今天將委任執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明相關事證，同時循相關訴訟程序，追究蕭、王責任。

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金溥聰：一個基金會有什麼權可奪

馬英九基金會人事風波未息，國安會前秘書長金溥聰昨天也發聲明強調，前總統馬英九委託他釐清真相，他必須對馬的付託有所交代；面對排山倒海的抹黑，「一個基金會有什麼權可奪？」金強調，任何人都不該因馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

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馬英九基金會三人小組完成調查，並指無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。國安會前秘書長金溥聰今也發聲，強調馬英九委託他釐清真相，他必須對馬的付託有所交代，面對排山倒海對他的抹黑，「一個基金會有什麼權可奪？」他只知道任何人都不該因馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

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