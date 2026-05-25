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蕭旭岑稱「有人違反做人的底線」 王光慈感謝還清白

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
針對馬英九基金會調查結果，國民黨副主席蕭旭岑昨表示，感謝三人小組在他生日前夕還公道，也給在天上的母親一個交代。本報資料照片
針對馬英九基金會調查結果，國民黨副主席蕭旭岑昨表示，感謝三人小組在他生日前夕還公道，也給在天上的母親一個交代。本報資料照片

馬英九基金會三人小組昨完成調查，認無法證明前執行長蕭旭岑王光慈違反財政紀律。蕭、王兩人昨天回應，感謝三人小組還清白。蕭旭岑也暗指，有人明知董事長馬英九有健康疑義，還硬推馬出面拍影片，用來鬥爭、傷害馬家人也在所不惜，已經違反了做人的底線。

蕭旭岑感謝調查小組在他五十二歲生日前夕還公道，也給在天上的母親一個交代；過去三個月背著不白之冤，他始終不多說什麼，即使背後操弄人士不斷放話、造謠，從「領的薪水太高」的「財政紀律問題」，一路加碼到變成馬英九口中的「貪汙犯」，他都忍下來，只為了保護他敬愛的馬前總統。

蕭旭岑重申，他在基金會不管錢，這是待過基金會的人都知道的事，有心人士想從中作文章，注定徒勞無功。他的同事王光慈，堅持捐給基金會的每一分錢都要合法入帳，不存在背信與侵占的可能；他們為馬英九所做的一切，都是馬知情且授意的，且依據馬指示，每一分錢都用於基金會公務支出及馬個人身上。

馬家人日前已向法院聲請對馬英九的「輔助宣告」，蕭旭岑說，因馬英九的健康疑義，他誤會、遺忘，甚至妄想有所謂「出賣他」、「貪汙犯」，「我很心痛，但我知道，這是因為他已經不是本來的他，這是任何人都不願意見到的」。他永遠感念馬前總統，打從心底謝謝馬英九的栽培與馬家人的體諒，未來會繼續努力，秉持馬英九兩岸和平的價值跟信念，繼續推動兩岸交流與和解。

馬英九基金會鬧家變至今，王光慈始終未對外回應，調查結果昨出爐後，煎熬一百天的王光慈泣不成聲，但盼雨過天青。王光慈表示，感謝三人小組還她清白，自己追隨馬英九十年，「馬前總統的正直和清廉，是我最尊敬的政治人物」；很遺憾無法再實踐對馬家人的承諾，繼續照顧馬英九，祝福馬英九和馬家人平安健康，萬事順遂。

三人小組成員李德維說，基金會的指控是單方面的，「不是摸到象鼻子，就看到大象」，必須把不同面向拼湊起來。他質疑，怎麼會單從「基金會沒有入帳」、「有現金」，就指控違反財政紀律，甚至讓馬英九說出「貪汙犯」這三個字；對基金會這樣的指控，造成社會與基金會付出很大代價及成本，相當遺憾。

蕭旭岑 王光慈 馬英九基金會 馬英九

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