三人小組指蕭王查無違規證據 馬英九今提事證

馬英九基金會風波延燒，三人調查小組昨天完成調查報告，並指無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈有違反財政紀律之情。但基金會董事長馬英九表示，調查結果和基金會掌握的具體事證差距過大，令人遺憾；今天將委任執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明相關事證，同時循相關訴訟程序，追究蕭、王責任。

三人調查小組昨天發布聲明指出，並無具體及確切的客觀證據得以證明蕭王二人有私吞財物之情事，且蕭旭岑未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出的相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控的現金，使用於馬英九、機要及隨扈等的公務用途，因此無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。

由基金會董事薛香川、李德維、尹啟銘組成的三人小組表示，調查事項主要為九項違反財政紀律的指控事實，均屬今年四月廿日基金會寄送董事的紙本資料所揭露的內容。依董事會決議，三人小組應於調查完成後提報董事會討論，再由董事會採取適當處理措施，包括對社會大眾說明。

三人小組指出，依據諸多媒體報導，馬英九的長姊馬以南已委任律師向法院聲請，針對馬英九為「輔助宣告」的裁定，且經北院證實確有此情。鑑於聲請結果與馬英九召集董事會是否合法息息相關，同時對召集合法性存有疑義的董事會，可否針對調查報告進行討論與決議適當處理措施亦有重大關聯，建議應待法院對輔助宣告的聲請做出判斷後，再行召開董事會商討調查報告。

三人小組提到調查過程不順暢，包含索取資料未能獲得基金會完整提供，擬約談人員亦未全數配合約談。他們舉例，自稱受馬英九授權辦理此案的金溥聰，自始至終並未出示授權書，以及基金會私下委託律師訪談現職員工，卻拒絕提出訪談紀錄等。

不過，馬英九表示，此案經基金會聘請的法律顧問及會計師協助內部深入調查後，已列舉出多項明確事證、人證及疑點，可惜經過近二個月的調查，三人小組不但沒有逐一約詢、調查方向亦偏離法律要件，調查結果和基金會掌握的具體事證差距過大，令人遺憾；基金會不得不質疑，調查小組是否有基於私誼或特定目的，蓄意拖延與掩蓋？

馬英九表示，為秉持毋枉毋縱的公平原則，也維護他一生從政的清譽，基金會將盡快舉行記者會，同時循相關訴訟程序追究蕭、王的責任，讓社會公義得以伸張。

馬辦昨晚隨即發出採訪通知，針對蕭旭岑、王光慈涉嫌背信、侵占之事，馬英九委任戴遐齡於今天上午十時卅分舉行記者會，由馬英九基金會顧問廖繼斌、律師黃翊華、誠品會計師事務所台北所長周志誠及金溥聰陪同，分別向社會大眾說明有關本案的一切相關事證，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相。