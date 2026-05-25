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三人小組指蕭王查無違規證據 馬英九今提事證

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
前總統馬英九昨天表示，馬英九基金會將循相關訴訟程序，追究前執行長蕭旭岑、王光慈的責任，讓社會公義得以伸張。本報資料照片
前總統馬英九昨天表示，馬英九基金會將循相關訴訟程序，追究前執行長蕭旭岑、王光慈的責任，讓社會公義得以伸張。本報資料照片

馬英九基金會風波延燒，三人調查小組昨天完成調查報告，並指無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑王光慈有違反財政紀律之情。但基金會董事長馬英九表示，調查結果和基金會掌握的具體事證差距過大，令人遺憾；今天將委任執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明相關事證，同時循相關訴訟程序，追究蕭、王責任。

三人調查小組昨天發布聲明指出，並無具體及確切的客觀證據得以證明蕭王二人有私吞財物之情事，且蕭旭岑未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出的相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控的現金，使用於馬英九、機要及隨扈等的公務用途，因此無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。

由基金會董事薛香川、李德維、尹啟銘組成的三人小組表示，調查事項主要為九項違反財政紀律的指控事實，均屬今年四月廿日基金會寄送董事的紙本資料所揭露的內容。依董事會決議，三人小組應於調查完成後提報董事會討論，再由董事會採取適當處理措施，包括對社會大眾說明。

三人小組指出，依據諸多媒體報導，馬英九的長姊馬以南已委任律師向法院聲請，針對馬英九為「輔助宣告」的裁定，且經北院證實確有此情。鑑於聲請結果與馬英九召集董事會是否合法息息相關，同時對召集合法性存有疑義的董事會，可否針對調查報告進行討論與決議適當處理措施亦有重大關聯，建議應待法院對輔助宣告的聲請做出判斷後，再行召開董事會商討調查報告。

三人小組提到調查過程不順暢，包含索取資料未能獲得基金會完整提供，擬約談人員亦未全數配合約談。他們舉例，自稱受馬英九授權辦理此案的金溥聰，自始至終並未出示授權書，以及基金會私下委託律師訪談現職員工，卻拒絕提出訪談紀錄等。

不過，馬英九表示，此案經基金會聘請的法律顧問及會計師協助內部深入調查後，已列舉出多項明確事證、人證及疑點，可惜經過近二個月的調查，三人小組不但沒有逐一約詢、調查方向亦偏離法律要件，調查結果和基金會掌握的具體事證差距過大，令人遺憾；基金會不得不質疑，調查小組是否有基於私誼或特定目的，蓄意拖延與掩蓋？

馬英九表示，為秉持毋枉毋縱的公平原則，也維護他一生從政的清譽，基金會將盡快舉行記者會，同時循相關訴訟程序追究蕭、王的責任，讓社會公義得以伸張。

馬辦昨晚隨即發出採訪通知，針對蕭旭岑、王光慈涉嫌背信、侵占之事，馬英九委任戴遐齡於今天上午十時卅分舉行記者會，由馬英九基金會顧問廖繼斌、律師黃翊華、誠品會計師事務所台北所長周志誠及金溥聰陪同，分別向社會大眾說明有關本案的一切相關事證，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相。

蕭旭岑 王光慈 馬英九基金會 馬英九

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