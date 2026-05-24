不認3人小組調查結果 馬英九基金會預告：金溥聰等人明10:30開記者會

馬英九基金會三人小組完成調查，並指無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。國安會前秘書長金溥聰今也發聲，強調馬英九委託他釐清真相，他必須對馬的付託有所交代，面對排山倒海對他的抹黑，「一個基金會有什麼權可奪？」他只知道任何人都不該因馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

2026-05-24 17:05