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不認3人小組調查結果 馬英九基金會預告：金溥聰等人明10:30開記者會

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長戴遐齡（右）、前總統馬英九（左）。本報系資料照
馬英九基金會執行長戴遐齡（右）、前總統馬英九（左）。本報系資料照

馬英九基金會家變延燒，三人小組完成調查，並指無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。基金會董事長馬英九明上午委任基金會執行長戴遐齡、顧問廖繼斌、國安會前秘書長金溥聰等人，舉行記者會說明此案事證。

馬英九今聲明，調查結果和基金為掌握的具體事證差距過大，令人遺憾，基金會不得不質疑，調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋的情形？除將委任戴遐齡、金溥聰等人舉行記者會說明相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王責任。

馬英九基金會稍早通知針對蕭旭岑、王光慈涉嫌違背信侵占之事，馬英九委任戴遐齡於明上午10時30分於舉行記者會，由馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所周志誠台北所所長及國安會前秘書長金溥聰陪同，分別向社會大眾說明有關本案的一切相關事證，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相。

馬英九 金溥聰 馬英九基金會 戴遐齡

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馬英九基金會三人小組完成調查，並指無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。國安會前秘書長金溥聰今也發聲，強調馬英九委託他釐清真相，他必須對馬的付託有所交代，面對排山倒海對他的抹黑，「一個基金會有什麼權可奪？」他只知道任何人都不該因馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

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