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「對託付責無旁貸」金溥聰：基金會可奪什權？不該因馬英九體況欺負他

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國安會前秘書長金溥聰。圖／本報資料照片
國安會前秘書長金溥聰。圖／本報資料照片

馬英九基金會三人小組完成調查，並指無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。國安會前秘書長金溥聰今也發聲，強調馬英九委託他釐清真相，他必須對馬的付託有所交代，面對排山倒海對他的抹黑，「一個基金會有什麼權可奪？」他只知道任何人都不該因馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

馬英九今聲明，調查結果和基金為掌握的具體事證差距過大，令人遺憾；除將委任執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王責任。

金溥聰指出，他從29歲開始跟隨馬英九超過30年，「他是我一輩子的長官，」今年二月小年夜前，馬英九將他和他的家人從越南度假叫回來，「要我協助調查蕭旭岑和王光慈二人背著他做的許多事」；於情於理，他都無法拒絕馬英九的要求。更何況蕭、王兩人都是他的舊屬，當初是他引薦給馬英九的，「我有絕對的責任幫他處理好這兩人的問題」。

金溥聰說，自從蕭、王被解職的事件曝光後，他受到排山倒海各種抹黑、妖魔化，「一下把我打成美國CIA的棋子、專門出來破壞兩岸和平交流，一下子又形容我是個邪惡影武者、回來奪權！」他不明白，一個基金會有什麼權可奪？只知道任何人都不應該因為馬總統的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

金溥聰說，事發這兩個月來，馬英九每次和他互動，都非常難過、感慨萬千，並堅持一定要循法律途徑解決此事；對於董事會三人調查小組的蓄意延宕，疑是刻意包庇，馬也深感無奈。

金溥聰說，他非常明白馬英九希望維護自己一生最重視清廉操守的決心，也責無旁貸必須協助他處理好此事。

針對馬家人對馬英九及基金會如何收尾，金溥聰說，任何想法他完全尊重，也希望馬總統能持續受到好好照顧、安享晚年。但馬總統堅持他的身體狀況和員工能不能違法亂紀是兩回事。

金溥聰說，馬英九委託他釐清真相，他必須對馬英九的付託有所交代，必須把這段時間協助調查所發現的各項事證公諸於世，交由社會公評；這是還馬英九堅持清廉的一個公道。

金溥聰 馬英九 蕭旭岑

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