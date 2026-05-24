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馬英九基金會家變後首度回應 王光慈：感謝還我清白
馬英九基金會董事會授權三人調查小組今天表示，無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。王光慈上午首度聲明，感謝三人調查小組還她清白，很遺憾無法再實踐對馬家人的承諾，繼續照顧前總統馬英九，祝福馬英九和馬家人平安健康，萬事順遂。
馬英九基金會鬧家變至今，王光慈始終未對外回應，負責調查的三人小組今天公布調查結果，王光慈得知調查結果，泣不成聲，盼雨過天晴。
她說，謝謝馬英九基金會三人調查小組還她清白，謝謝過去三個月陪伴、支持和照顧她的家人、朋友及醫生。
王光慈表示，她從2015年2月追隨馬英九至今10年，馬英九的正直和清廉，是她最尊敬的政治人物。很遺憾，她沒有辦法再實踐對馬家人的承諾，繼續照顧馬英九，但她相信好人一生平安，祝福馬英九和馬家人平安健康，萬事順遂。
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