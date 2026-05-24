快訊

別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

感謝調查小組還清白 蕭旭岑：歷經冷暖 永遠感念馬英九

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

馬英九基金會三人小組今宣布調查完成，並表示，無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑王光慈違反財政紀律。蕭旭岑今回應，感謝馬英九基金會董事會調查小組還公道，在他52歲生日的前一天，給在天上的母親一個交代。對後續相關處理，他完全尊重董事會的程序與決定。

蕭旭岑表示，感謝基金會董事薛香川、尹啟銘、李德維，全程見證的夏珍，以及協助調查的公正律師。也感謝前總統馬英九的夫人周美青、馬大姐馬以南，對長年忠心耿耿追隨馬前總統的幕僚與部屬，所表達的溫暖厚意。

蕭旭岑說，母親教誨他，做人最重要的是正派與善良。他一直秉持著這個信念，誠懇待人，寧可人負我，不可我負人，這麼多年下來，自認沒有讓母親失望。過去三個月，背著不白之冤，他始終不去多說什麼。即使背後操弄人士不斷放話、造謠，從所謂「領的薪水太高」的「財政紀律問題」，一路加碼到變成馬英九口中的「貪汙犯」，他都忍了下來，只為了保護他敬愛的馬前總統。

蕭旭岑說，如今調查小組還他清白，儘管在董事會正式議決前，他無法談論更多細節，但有幾點他要正式公開說明清楚。首先，他在基金會不管錢，這是待過馬英九基金會的所有人都知道的事。有心人士想在裡頭做文章，注定徒勞無功。基金會不是任何個人的私產，對國家社會有責任與公益性，深信多數董事希望保全馬英九基金會的名聲，對後續相關處理，他完全尊重董事會的程序與決定。

蕭旭岑說，台北地方法院證實，馬家人已正式提出針對馬英九的「輔助宣告」後，他終於可以公開說明，因為馬英九的健康疑義，他誤會、遺忘，甚至妄想有所謂「出賣他」、「貪汙犯」，「我很心痛，但我知道，這是因為他已經不是本來的他，這是任何人都不願意見到的，馬前總統自己也不想。」

蕭旭岑說，明知馬英九有健康疑義，兩位最親的家人也發聲了，還硬推他出來拍影片，只為了利用來鬥爭他、鬥爭國民黨，意圖破壞兩岸關係的人，即使犧牲無辜的家庭，包括傷害馬家人的感情，也在所不惜的人，已經違反了做人的底線，任何有良知的人都不能接受，歷史會記錄下這些醜陋的面孔。

蕭旭岑說，他永遠感念馬前總統，如果沒有馬的提攜，就不會有今天的他，他打從心底謝謝馬前總統的栽培以及馬家人的體諒。接下來他會繼續努力，秉持馬英九兩岸和平的價值跟信念，繼續推動兩岸交流與和解。

蕭旭岑也說，在過程中，他歷盡冷暖，他最後也感謝國民黨主席鄭麗文主席毫不猶豫地力挺，今後他將無所畏懼，全力襄助鄭麗文，讓國民黨重返執政，讓台灣更安全，讓兩岸更和平。

蕭旭岑 馬英九 薛香川 王光慈 貪汙

延伸閱讀

遺憾馬英九斥蕭、王「貪汙犯」李德維：基金會的指控付出很大代價

馬英九責妻姊令人感慨

影／馬英九基金會風波延燒 柯志恩一句話曝藍營最大心聲

馬英九基金會風波 楊渡24字轟「宦官惡僕操控失智」

相關新聞

蕭旭岑、王光慈案調查報告出爐 三人小組：無法證明違反財政紀律

馬英九基金會風波延燒，針對前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律案，三人調查小組今天表示，已完成調查報告，由於並無具體及確切的客觀證據得以證明前述兩人有私吞財物的情事，無法證明蕭、王確有違反財政紀律之情，建議待法院對輔助宣告之聲請做出判斷後，再召開董事會商討調查報告。

遺憾馬英九斥蕭、王「貪汙犯」李德維：基金會的指控付出很大代價

馬英九基金會三人小組今宣布調查完成，並表示，無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。小組發言人李德維表示，目前法律爭議還沒有結論，董事會召開的合法性仍有疑義，建議等董事會召開後，由三人小組正式在董事會提出報告，由全體董事做出是否受理報告、效力如何的決定。

馬英九基金會家變後首度回應 王光慈：感謝還我清白

馬英九基金會董事會授權三人調查小組今天表示，無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。王光慈上午首度聲明，感謝三人調查小組還她清白，很遺憾無法再實踐對馬家人的承諾，繼續照顧前總統馬英九，祝福馬英九和馬家人平安健康，萬事順遂。

感謝調查小組還清白 蕭旭岑：歷經冷暖 永遠感念馬英九

馬英九基金會三人小組今宣布調查完成，並表示，無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。蕭旭岑今回應，感謝馬英九基金會董事會調查小組還公道，在他52歲生日的前一天，給在天上的母親一個交代。對後續相關處理，他完全尊重董事會的程序與決定。

馬英九基金會三人小組：未查獲蕭、王私吞財物事證

馬英九文教基金會針對前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律案的三人專案調查小組，今天公布調查結果，表示歷經1個月又3天調查、召開十餘次會議及訪談6組人員後，未發現具體且確切證據可證明兩人有私吞財物或違反財政紀律情事。調查指出，蕭旭岑未經手基金會財務，王光慈提出的帳務與憑據完整，多數現金用途均與馬英九及隨扈等公務支出有關。

馬英九風波延燒逾1個月 洪孟楷喊話：回歸平靜、是非止步

馬英九基金會相關爭議延燒超過1個月，國民黨立委洪孟楷今天透過臉書表示，「請讓敬重的馬先生、馬總統，永遠留在我們最好的記憶裡」，並感嘆事件一路發展至今，「焦點早已逐漸失真，甚至完全歪樓」，身為藍營一分子，心中充滿感慨與不捨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。