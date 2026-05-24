快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九基金會三人小組：未查獲蕭、王私吞財物事證

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律、背信案紛擾至今。董事會調查小組發言人李德維（圖）上午接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律、背信案紛擾至今。董事會調查小組發言人李德維（圖）上午接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

馬英九文教基金會針對前執行長蕭旭岑王光慈涉違反財政紀律案的三人專案調查小組，今天公布調查結果，表示歷經1個月又3天調查、召開十餘次會議及訪談6組人員後，未發現具體且確切證據可證明兩人有私吞財物或違反財政紀律情事。調查指出，蕭旭岑未經手基金會財務，王光慈提出的帳務與憑據完整，多數現金用途均與馬英九及隨扈等公務支出有關。

調查小組同時表示，調查過程中曾面臨資料提供不完整、部分人員未配合訪談等情況，包括金溥聰未提出授權文件，高華柱也未完成約談。由於馬以南已向法院聲請對馬英九進行「輔助宣告」，調查小組建議待法院裁定後，再召開董事會討論後續處理。

馬英九文教基金會三人小組聲明如下：

壹、民國115年3月27日由馬英九文教基金會董事會決議通過組成之三人專案小組，針對前員工蕭旭岑與王光慈涉嫌違反財政紀律一案，本小組業已完成該案調查報告。本次調查程序以基金會於4月20日寄送予董事之紙本資料即內部調查資料與指控事實作為基礎，展開歷時1個月又3天之調查作為，包含多次於例假日進行之十數次調查會議及訪談六組人員之嚴謹過程，由於並無具體及確切之客觀證據得以證明二位被指控人有私吞財物之情事，且被指控人蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務之被指控人王光慈提出之相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控之現金使用於馬英九董事長、機要及隨扈等之公務用途，因此無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。

貳、三人專案小組調查事項主要為9項違反財政紀律之指控事實，均屬今年4月20日基金會寄送予董事之紙本資料所揭露之內容。

叁、依據115年3月27日董事會決議，三人小組應於調查完成後提報董事會討論，再由董事會採取適當處理措施，包括對於社會大眾說明。然而，依據115年5月22日諸多媒體報導，馬董事長之長姐馬以南女士已委任龍毓梅律師向法院聲請針對馬董事長為「輔助宣告」之裁定，且經臺灣臺北地方法院證實確有此情。有鑑於前述聲請結果與馬董事長召集董事會是否合法息息相關，同時對召集合法性存有疑義之董事會得否針對三人小組之調查報告進行討論與決議適當處理措施亦有重大關連，據此三人小組建議應待法院對於前述輔助宣告之聲請做出判斷後，再行召開董事會商討本次調查報告。

肆、三人小組重申因調查過程並不順暢，包含索取資料未能獲得基金會完整提供，擬約談人員亦未全數配合約談。舉例言之，自稱受馬董事長授權辦理蕭、王二人涉嫌違反財政紀律事件之金溥聰先生，其自始至終並未出示授權書。再者，經調查小組審閱基金會提供文件，獲悉於三人小組成立後，基金會仍於115年4月8日私下委請律師訪談現職員工，雖經調查小組要求提出訪談記錄卻遭拒絕。此外，調查小組約談親身參與115年2月25日財政紀律事件且於同日獲馬董事長任命為代理執行長之高華柱董事，惟始終訪談未成，因此三人小組已竭盡全力針對得以調查之事項全數調查，力求完成董事會交付之任務。

伍、最後再次提醒，依據財團法人法及基金會章程，董事會是基金會最高決策機關，基金會內部人員若未經董事會授權，擅自違反董事會決議或相關規定者，必定依法追訴。

前總統馬英九指控<a href='/search/tagging/2/馬英九基金會' rel='馬英九基金會' data-rel='/2/232893' class='tag'><strong>馬英九基金會</strong></a>前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律、背信案紛擾至今。董事會調查小組發言人李德維（圖）上午接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律、背信案紛擾至今。董事會調查小組發言人李德維（圖）上午接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

馬英九基金會 馬英九 蕭旭岑 王光慈

延伸閱讀

遺憾馬英九斥蕭、王「貪汙犯」李德維：基金會的指控付出很大代價

馬英九基金會風波 楊渡24字轟「宦官惡僕操控失智」

馬英九責妻姊令人感慨

傳馬英九去年訪陸曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦駁：請向本人查證以免誤導

相關新聞

蕭旭岑、王光慈案調查報告出爐 三人小組：無法證明違反財政紀律

馬英九基金會風波延燒，針對前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律案，三人調查小組今天表示，已完成調查報告，由於並無具體及確切的客觀證據得以證明前述兩人有私吞財物的情事，無法證明蕭、王確有違反財政紀律之情，建議待法院對輔助宣告之聲請做出判斷後，再召開董事會商討調查報告。

遺憾馬英九斥蕭、王「貪汙犯」李德維：基金會的指控付出很大代價

馬英九基金會三人小組今宣布調查完成，並表示，無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。小組發言人李德維表示，目前法律爭議還沒有結論，董事會召開的合法性仍有疑義，建議等董事會召開後，由三人小組正式在董事會提出報告，由全體董事做出是否受理報告、效力如何的決定。

馬英九基金會三人小組：未查獲蕭、王私吞財物事證

馬英九文教基金會針對前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律案的三人專案調查小組，今天公布調查結果，表示歷經1個月又3天調查、召開十餘次會議及訪談6組人員後，未發現具體且確切證據可證明兩人有私吞財物或違反財政紀律情事。調查指出，蕭旭岑未經手基金會財務，王光慈提出的帳務與憑據完整，多數現金用途均與馬英九及隨扈等公務支出有關。

馬英九風波延燒逾1個月 洪孟楷喊話：回歸平靜、是非止步

馬英九基金會相關爭議延燒超過1個月，國民黨立委洪孟楷今天透過臉書表示，「請讓敬重的馬先生、馬總統，永遠留在我們最好的記憶裡」，並感嘆事件一路發展至今，「焦點早已逐漸失真，甚至完全歪樓」，身為藍營一分子，心中充滿感慨與不捨。

不忍親痛仇快 洪孟楷盼風波停止：讓馬總統留在最好記憶

馬英九基金會風波持續，前總統馬英九身體狀況成輿論焦點，甚至傳出曾有情緒激動辱罵、掐脖等情事，被馬英九基金會嚴正否認。國民黨立委洪孟楷今日喊話，「讓敬重的馬先生、馬總統，永遠留在我們最好的記憶裡。」

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

前總統馬英九近日直播撰寫聲明並簽署日期時，出現需旁人提示內容與日期等情況，引發關注。精神科醫師沈政男指出從影片可分析出多項馬認知變化線索，但直言最不捨的是其妻周美青面臨長期照顧壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。