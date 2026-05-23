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馬英九風波延燒逾1個月 洪孟楷喊話：回歸平靜、是非止步

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會相關爭議延燒超過1個月，國民黨立委洪孟楷今天透過臉書表示，「請讓敬重的馬先生、馬總統，永遠留在我們最好的記憶裡」，並感嘆事件一路發展至今，「焦點早已逐漸失真，甚至完全歪樓」，身為藍營一分子，心中充滿感慨與不捨。

洪孟楷表示，自己始終相信，馬英九8年執政是在艱困局勢中努力捍衛中華民國主權，也真心為2300萬人民爭取最大福祉，「艱難中也能走出一條和平發展的大道」。他提到，過去選舉期間，馬英九也曾親自站台鼓勵後進，「那份提攜與厚愛，我銘記在心」。

洪指出，看著近期不斷延燒的新聞，以及馬家人的聲明與馬英九錄影回應，「心中的感受，不是真相越來越清楚，而是越看越心痛」。

他也表示，更令人感慨的是，「當年在馬政府時期，不斷批評、甚至辱罵他的人，如今卻彷彿成了最樂於見到這一切的人」，直言「親痛仇快，莫過於此」。

洪孟楷強調，他不是想替誰辯護，也無力評論所有是非曲直，只是真心希望風波不要再繼續擴大，「因為每多一天的撕裂、每多一次的攻擊，傷害最深的，始終是這位曾經擔任國家元首、也曾為中華民國付出多年歲月的馬先生」。

洪孟楷最後表示，「政治有攻防，但惜情永遠是政治工作的出發點」，盼事件能回歸平靜、是非止步，讓家人的愛與陪伴，陪著馬英九平靜走過人生歲月，「這是身為一位藍營中生代立法委員，最誠摯的請託」。

洪孟楷 馬英九 國民黨

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