聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九疑失智還能毛筆字簽名？精神科醫師：要看判斷能力的退化

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
精神科醫師許景琦。圖／許景琦提供
精神科醫師許景琦。圖／許景琦提供

馬英九前總統疑罹患失智症，家屬向法院聲請「輔助宣告」，但在公開的影片中他卻還能受訪和用毛筆字簽下端正的名字。精神科醫師許景琦表示，一般人對失智症的理解，多半停留在「忘東忘西」、「記憶不好」。但在精神科臨床上，令人擔心的往往不是記憶，而是「判斷能力」的退化。許多失智症患者在初期，依然談吐正常、社交自然，甚至仍可公開演說、接受訪問，因此旁人常會困惑「看起來明明很正常，怎麼會需要輔助宣告？」

他說，大腦功能的退化並不是只有「能不能說話」這麼簡單。失智症真正影響的，常常是複雜決策能力，包括財務判斷、法律理解、風險評估與自我保護能力。一位長者可能仍能與人聊天，卻已經無法分辨投資陷阱。可能認得家人，卻開始重複匯款、輕易簽署文件。這也是為何醫師在評估失智症時，重視的不只是記憶測驗，而是更重要的執行功能與生活判斷能力。這也正是「輔助宣告」制度存在的意義。

許景琦說，許多人一聽到「宣告」二字，會直覺聯想到剝奪權利，甚至誤以為是將一個人視為「無行為能力者」。事實上，台灣民法中的輔助宣告，設計目並不是否定一個人的人格與尊嚴，而是在一個人心智能力開始退化、但尚未完全失去判斷能力時，提供必要的法律保護與協助。這是一種介於完全自主與完全監護之間的支持制度。它承認當事人仍保有部分能力，同時也避免其在重大財產、法律或醫療決策上，因認知退化而受到傷害。換言之，輔助宣告的核心不是控制，而是保護；不是奪權，而是減少風險。

他說，曾頻繁接受法院委託而實精神鑑定，看過許多家庭面臨類似問題，只是大部分人不願意承認，特別是公眾人物或社會頂端精英。許多家屬害怕長輩失去尊嚴，也擔心外界眼光，會選擇隱忍與拖延。直到出現重大財務損失、醫療混亂、遭遇詐騙，甚至家族衝突時，問題才全面浮現。

許景琦說，從醫療的角度，失智症越早面對，後續越有機會維持生活品質。早期診斷有助延緩退化，也能讓家庭提早安排醫療、照護與法律規畫，包括預立醫療決定、財產信託、意定監護等制度。這也是一個成熟社會應有的風險管理觀念。

馬英九 失智症

延伸閱讀

忘了名字也別忘了愛 神經科名醫談失智：高知識分子容易隱藏警訊

不是重度失智才需要 醫：輕度若易受騙 也可聲請輔助宣告

輔助宣告、監護宣告視心智能力而定！若拒配合鑑定 審理恐拖更久

馬英九大姊聲請輔助宣告 認知症照護專家：應考慮「意定監護」

相關新聞

馬英九風波延燒逾1個月 洪孟楷喊話：回歸平靜、是非止步

馬英九基金會相關爭議延燒超過1個月，國民黨立委洪孟楷今天透過臉書表示，「請讓敬重的馬先生、馬總統，永遠留在我們最好的記憶裡」，並感嘆事件一路發展至今，「焦點早已逐漸失真，甚至完全歪樓」，身為藍營一分子，心中充滿感慨與不捨。

不忍親痛仇快 洪孟楷盼風波停止：讓馬總統留在最好記憶

馬英九基金會風波持續，前總統馬英九身體狀況成輿論焦點，甚至傳出曾有情緒激動辱罵、掐脖等情事，被馬英九基金會嚴正否認。國民黨立委洪孟楷今日喊話，「讓敬重的馬先生、馬總統，永遠留在我們最好的記憶裡。」

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

前總統馬英九近日直播撰寫聲明並簽署日期時，出現需旁人提示內容與日期等情況，引發關注。精神科醫師沈政男指出從影片可分析出多項馬認知變化線索，但直言最不捨的是其妻周美青面臨長期照顧壓力。

傳馬英九去年訪陸曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦駁：請向本人查證以免誤導

馬英九基金會風波持續，有媒體報導指，前總統暨基金會董事長馬英九去年6月率團訪陸、出席海峽論壇期間，曾因不滿時任副執行長王光慈處理事情不合其標準，情緒失控痛罵外也有掐脖情事。馬英九基金會聲明，此事絕非事實。基金會執行長戴遐齡也表示，為證實真偽，請向王光慈本人查證，以免有心人士人刻意誤導。

影／馬英九基金會風波延燒 柯志恩一句話曝藍營最大心聲

針對馬英九基金會風波延燒，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受訪表示，目前最關心的是前總統馬英九健康，希望事件能盡快釐清，並尊重馬前總統及家人的所有發言。

馬英九基金會風波 楊渡24字轟「宦官惡僕操控失智」

馬英九基金會風波加劇，馬英九基金會昨日下午公布7段影片，可見國安會前秘書長金溥聰以一問一答的方式與前總統馬英九互動，並向外界闢謠失智傳言。馬英九好友、作家楊渡在臉書上寫下24字，痛斥「宦官惡僕，操控失智」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。