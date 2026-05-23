馬英九疑失智還能毛筆字簽名？精神科醫師：要看判斷能力的退化

馬英九前總統疑罹患失智症，家屬向法院聲請「輔助宣告」，但在公開的影片中他卻還能受訪和用毛筆字簽下端正的名字。精神科醫師許景琦表示，一般人對失智症的理解，多半停留在「忘東忘西」、「記憶不好」。但在精神科臨床上，令人擔心的往往不是記憶，而是「判斷能力」的退化。許多失智症患者在初期，依然談吐正常、社交自然，甚至仍可公開演說、接受訪問，因此旁人常會困惑「看起來明明很正常，怎麼會需要輔助宣告？」

他說，大腦功能的退化並不是只有「能不能說話」這麼簡單。失智症真正影響的，常常是複雜決策能力，包括財務判斷、法律理解、風險評估與自我保護能力。一位長者可能仍能與人聊天，卻已經無法分辨投資陷阱。可能認得家人，卻開始重複匯款、輕易簽署文件。這也是為何醫師在評估失智症時，重視的不只是記憶測驗，而是更重要的執行功能與生活判斷能力。這也正是「輔助宣告」制度存在的意義。

許景琦說，許多人一聽到「宣告」二字，會直覺聯想到剝奪權利，甚至誤以為是將一個人視為「無行為能力者」。事實上，台灣民法中的輔助宣告，設計目並不是否定一個人的人格與尊嚴，而是在一個人心智能力開始退化、但尚未完全失去判斷能力時，提供必要的法律保護與協助。這是一種介於完全自主與完全監護之間的支持制度。它承認當事人仍保有部分能力，同時也避免其在重大財產、法律或醫療決策上，因認知退化而受到傷害。換言之，輔助宣告的核心不是控制，而是保護；不是奪權，而是減少風險。

他說，曾頻繁接受法院委託而實精神鑑定，看過許多家庭面臨類似問題，只是大部分人不願意承認，特別是公眾人物或社會頂端精英。許多家屬害怕長輩失去尊嚴，也擔心外界眼光，會選擇隱忍與拖延。直到出現重大財務損失、醫療混亂、遭遇詐騙，甚至家族衝突時，問題才全面浮現。

許景琦說，從醫療的角度，失智症越早面對，後續越有機會維持生活品質。早期診斷有助延緩退化，也能讓家庭提早安排醫療、照護與法律規畫，包括預立醫療決定、財產信託、意定監護等制度。這也是一個成熟社會應有的風險管理觀念。