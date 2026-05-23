觀察站／未審先判 前法務部長能認同？

前總統馬英九指控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律，並訴諸法律徹底查辦。基金會昨天大動作釋出七段影片，縱觀這七段影片的鋪陳，幾乎全在引導輿論得出「蕭王二人涉嫌背信、侵占確定，因此有罪」的結論。只是，目前董事會已成立調查小組，這種透過媒體公審、未審先判的做法，法務部長出身的馬英九能認同嗎？

馬英九基金會家變風暴愈演愈烈，從三月中延燒迄今，直到前晚馬妻周美青及馬姊馬以南釋出聲明，表示希望讓馬英九真正退休，安享餘年；再者，聲明中也提到現在與過去與馬英九共事的同仁與幕僚，「馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出」。兩個月後，馬家人終於出手，為這場家變「定調」並收拾殘局。

馬基執行長戴遐齡前晚回應尊重馬家人的意見，後續會遵照馬的意見，擇期對外說明。原本外界以為風波將告一段落，未料，昨天馬英九基金會火速釋出的七段影片，圍繞著兩大重點，第一，馬英九透過問答、手寫聲明、用毛筆字簽名等，就是要「自證」沒有外傳的失智；第二，就是再次指控蕭旭岑及王光慈涉及不法。

馬英九的健康狀況，留待醫學專業鑑定。然而，「無罪推定原則」是當代法律基石，其核心精神在於未經法院審判證明有罪確定前，推定其為無罪。目的在保護被告免受國家機器或社會輿論的集體暴力，確保每個人都能在公平的審判程序中捍衛清白。

透過基金會釋出影片，帶有引導公眾認為蕭、王二人有罪的意味，不免被質疑利用輿論進行定罪，尤其是在調查小組刻正調查中的當下，如此是否得當，恐怕還有爭議。

馬基昨天的大動作，恐怕也將會使這場家變風暴愈發猛烈，這看在藍營支持者的心中，恐怕又再次為之心痛。