聽新聞
0:00 / 0:00

輔助宣告、監護宣告視心智能力而定！若拒配合鑑定 審理恐拖更久

聯合報／ 記者林孟潔林琮恩楊正海／台北報導

前總統馬英九家屬聲請「輔助宣告」，這與「監護宣告」一樣，都是為保障當事人，避免因判斷、辨識能力下降，而做出侵害財產、有害自身的事情，例如將房產移轉給他人、被詐騙等，並由監護人或輔助人來代替、助當事人處理法律事務。

但兩者不同之處在於「心智能力」，監護宣告是有精神障礙或心智缺陷，不能與他人溝通，也不了解他人表達的意思，例如長期昏迷、植物人、嚴重智能障礙或精神疾病；輔助宣告則是心智能力較他人減弱，辨識能力顯有不足，舉例輕度智能障礙，但日常生活可以自理，卻容易被詐騙者。本人、配偶、四親等內的親屬，最近一年有共同居住事實的親屬、檢察官、政府或社會福利機構，皆可聲請。

官員指出，法院審理會審酌相關醫療證明，並委由醫療院所鑑定，再詢問利害關係人意見，由法官依當事人最佳利益判斷，選任監護人、財產監督人、輔助人，再由聲請人至戶政機關登記。

法界人士指出，不服監護宣告或輔助宣告裁定，可以抗告至最高法院；一般來說，最快三個月可裁定，若有爭執，也可能要半年時間；最難的是當事人拒絕赴醫療院所鑑定，法院可找到場鑑定的醫師，或函調過往就醫紀錄再交由醫療中心進行評估；若關係人不願出面協商，或意見爭執不下，處理時程可拖延至八至十個月。

他認為，馬家人欲走輔助宣告一路，但馬英九又拍攝影片、發親筆聲明對外駁斥失智，可想未來配合鑑定的意願恐不高，法院未來審理、判斷的難度不低，還得靠聲請人馬以南居中協助。

認知症照護專家伊佳奇說，馬英九的情況如果直接申請輔助宣告監護，實務上來說曠日廢時；他建議採用意定監護，主要是由當事人（馬英九）預先指定專屬監護人，未來若因故無法自理時，避免法院隨意指派不合意的親屬掌控生活與財產，確保由信任的人照顧，且監護者可多人擔任，也非親屬不可；相關程序簡單，只要本人及意定監護的受任人至公證人處完成公證程序，七日內以書面通知在地法院即可。

馬英九 意定監護 植物人 精神疾病 最高法院

延伸閱讀

馬英九大姊聲請輔助宣告 認知症照護專家：應考慮「意定監護」

不是重度失智才需要 醫：輕度若易受騙 也可聲請輔助宣告

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

風波加劇！周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意深表錯愕遺憾

相關新聞

觀察站／未審先判 前法務部長能認同？

前總統馬英九指控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律，並訴諸法律徹底查辦。基金會昨天大動作釋出七段影片，縱觀這七段影片的鋪陳，幾乎全在引導輿論得出「蕭王二人涉嫌背信、侵占確定，因此有罪」的結論。只是，目前董事會已成立調查小組，這種透過媒體公審、未審先判的做法，法務部長出身的馬英九能認同嗎？

輔助宣告、監護宣告視心智能力而定！若拒配合鑑定 審理恐拖更久

前總統馬英九家屬聲請「輔助宣告」，這與「監護宣告」一樣，都是為保障當事人，避免因判斷、辨識能力下降，而做出侵害財產、有害自身的事情，例如將房產移轉給他人、被詐騙等，並由監護人或輔助人來代替、助當事人處理法律事務。

馬辦釋出7段影片 金溥聰跟馬英九一問一答

馬英九妻、姊前晚表態盼馬退休，但馬英九基金會昨下午隨即釋出馬聲明、手稿及七段影片。馬英九說，周美青及馬以南出於愛護之心發出聲明，因事先未經他過目同意，深感錯愕與遺憾，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意將基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理。

馬辦風波…周美青、馬以南發聲明 家人盼馬英九真正退休

馬英九基金會「財政紀律」案愈演愈烈，前總統馬英九夫人周美青和大姊馬以南於前晚分別發布聲明，盼馬英九退休並安享餘年。周美青表示，與馬家親屬達成共識，委請馬以南擔任主要執行者並代表發言，安排馬英九日後的醫療需求與照護；馬以南說，盼馬英九真正退休，將基金會事務全數交由董事會處理。

馬英九大姊聲請輔助宣告 認知症照護專家：應考慮「意定監護」

馬英九基金會財政紀律風波持續延燒，妻子周美青、胞姊馬以南昨發聲明盼馬英九真正退休，安享餘年；傳出馬以南上周五已向法院遞狀，聲請「輔助宣告」，北院也於本周收分案。對此，認知症照護專家伊佳奇建議，應該考慮「意定監護」。

馬英九若被做出監護或輔助宣告等裁定 陳又新：不能擔任基金會董事

馬英九基金會財政紀律風波持續延燒，傳出馬的姊姊馬以南上周五已向法院遞狀，聲請「輔助宣告」，北院也於本周收分案。對此，律師出身的民進黨北市港湖區市議員參選人陳又新指出，若法官做出監護或輔助宣告等裁定，依財團法人法第42條第1項第5款規定，馬不能擔任基金會董事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。