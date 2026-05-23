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馬辦釋出7段影片 金溥聰跟馬英九一問一答

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
馬英九基金會昨釋出馬英九本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。馬英九（右二）與國安會前秘書長金溥聰（左二）一問一答，駁斥失智傳聞。圖／截自馬英九基金會提供影片
馬英九基金會昨釋出馬英九本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。馬英九（右二）與國安會前秘書長金溥聰（左二）一問一答，駁斥失智傳聞。圖／截自馬英九基金會提供影片

馬英九妻、姊前晚表態盼馬退休，但馬英九基金會昨下午隨即釋出馬聲明、手稿及七段影片。馬英九說，周美青馬以南出於愛護之心發出聲明，因事先未經他過目同意，深感錯愕與遺憾，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意將基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理。

馬再強調，馬英九基金會應盡速徵聘廖繼斌、戴遐齡、邱淑媞、賴幸媛等四位新董事，以增加董事會的多元性與公信力，共同協力和董事高華柱徹底整頓基金會事務。

馬基還釋出七段錄影，長度在四十八秒至四分十秒間，進行的方式多數是金溥聰提問，馬英九回答，但未說明影片先後順序。

影片中，國安會前秘書長金溥聰坐在馬英九的右前方，緊鄰著律師，基金會代理執行長戴遐齡則坐在馬的左前方。

影片開頭，馬英九就問「都錄影嗎？」金溥聰說，「都錄音錄影，今天可以發出去。」金對馬說，「他（指蕭旭岑）把你講得完全失智，先講你有沒有失智好不好」？馬英九說，「要一問一答嗎？誰開始問？」

斥失智問題是藉口

金溥聰隨即問律師，幫忙問一下失智這問題，外界都認為馬英九失智？馬笑著向律師說，「你認為這不是法律問題？」律師說，這確實不是法律問題，有沒有違反財政紀律跟馬英九的身體狀況一點關係都沒有，新聞媒體一直報導，是在混淆視聽。馬英九斥，「這是蕭旭岑的藉口。 」

馬英九說，他跟馬以南住更遠，他住文山區，她住內湖區，大概頂多一個月碰一次面，並沒有這麼親近。

金溥聰問馬英九，「大家認為你已經完全失智？所有發的聲明都不是自己的意思？變成我的工具人？」馬回應，所有聲明都是他親自講的，未經過他人之手，完全代表他個人；說到這裡，馬英九用手敲桌子說，如果有人汙衊，一定到法院提告。

影片記錄數段馬英九手寫信的過程，在馬英九寫字時，金溥聰、律師及戴遐齡等都看著馬英九，彼此互有討論手寫信內容。

叫錯在場律師的姓

律師在一旁表示，可以說明找到的事證報告內容，馬英九都很清楚知悉。金溥聰此時問律師，事證是否顯示有重大涉嫌可能？律師說，都有在幾次會議，以及流會的董事會，但以會議形式報告。

金溥聰說，都有跟馬英九報告他們（指蕭旭岑、王光慈）的涉嫌犯罪事證。此時，馬英九抬頭詢問律師，「您是簡律師嗎」？律師趕緊回應「我是黃律師」，馬英九接著記錄。

金溥聰又問馬看到蕭旭岑、王光慈的事證後，感想如何？馬英九一邊寫一邊說，「我了解之後，感到痛心疾首，因為我培植他們十多年，又邀他們來給我共事，我對他們自然充分信任，因此萬萬沒有想到他們在財務上，對我做了許多涉嫌刑法背信與侵占的事件，讓我深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相，移送法辦。」

金溥聰接著補充，外界謠傳馬英九失智。馬英九繼續寫，並斥失智傳聞「可笑」。

當馬英九寫完後，金溥聰問馬英九，要不要簽名？馬英九說他用毛筆簽，以示慎重；馬英九拿起毛筆後，在鏡頭面前簽名，說這樣可以證明他沒有失智。金溥聰則要求所有人都要入鏡。

馬英九對著鏡頭說他吃飯、睡覺都正常，「這些貪汙犯，不要企圖用這個理由，說我失智，做些不該做的事情。」馬英九說完便問在場律師「很清楚了吧？法庭都可以用喔？」律師回「可以。」

回答金「當然法辦」

金溥聰接著問，馬英九堅持要法辦？馬英九說「當然法辦。」

金溥聰表示，他早在一個多月前就講過，外界對他抹黑很多，一定會出來說明事實，馬英九也委託他來調查，但要不要法辦真的是完全尊重馬英九的意思。馬英九聽聞，連忙說了兩次「沒錯」。

金此時再說，不會干涉馬英九的意願；馬回應，這點他不是受金溥聰影響，畢竟金不是學法律也不是當事人，他對這事情的感受太深刻，因為蕭跟王都是十多年前、快廿年前提拔，邀請擔任重要工作，他當了總統後，他們都進入總統府工作，沒想到會出賣他到這個地步。

對此，蕭旭岑表示，他不回應，他感到很難過。

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