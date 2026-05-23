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馬辦風波…周美青、馬以南發聲明 家人盼馬英九真正退休

聯合報／ 記者屈彥辰程平林孟潔／台北報導
馬英九妻子周美青（左）21日發表聲明，表示為使馬英九日後的醫療需求、照護有妥善安排，她與馬以南在內的其他馬家親屬已有共識，委請馬以南擔任主要執行者。圖／聯合報系資料照片
馬英九妻子周美青（左）21日發表聲明，表示為使馬英九日後的醫療需求、照護有妥善安排，她與馬以南在內的其他馬家親屬已有共識，委請馬以南擔任主要執行者。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會「財政紀律」案愈演愈烈，前總統馬英九夫人周美青和大姊馬以南於前晚分別發布聲明，盼馬英九退休並安享餘年。周美青表示，與馬家親屬達成共識，委請馬以南擔任主要執行者並代表發言，安排馬英九日後的醫療需求與照護；馬以南說，盼馬英九真正退休，將基金會事務全數交由董事會處理。

知情人士表示，包括周美青在內的馬家人忍無可忍，不願意馬英九被當傀儡，才會採取法律行動。

馬英九基金會針對前執行長蕭旭岑與王光慈所涉紀律案，與三人調查小組隔空交火多日，馬英九身體狀況，也再度成輿論焦點。

外傳馬以南本月十五日向法院遞狀，聲請案由為「輔助宣告」，台北地方法院證實已於本周收案、分案。

據周美青書面聲明，表示她身為馬英九配偶，為使英九日後的醫療需求、照護有妥善安排，她與馬以南在內的其他馬家親屬已有共識，委請馬以南擔任主要執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外適當說明。

馬以南聲明指出，馬英九任公職四十餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所周知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念這些人誠摯盡心的付出。

知情人士表示，馬家人已經忍無可忍，這段時間以來，大家都在維護馬英九的面子，卻有人拿著基金會的章發新聞稿，哄著馬英九出面，讓外界認為馬英九沒事，繼續把馬英九當傀儡，完全沒有顧及到馬英九是卸任總統，馬家人不得已才會釜底抽薪，採取「必要法律行動」。

馬以南聲請輔助宣告，知情人士說，獲法院裁定還要一段時間，但在馬家的動作傳開後，現在開董事會就已經沒有意義；當外界都已經理解到馬英九的健康狀況，甚至後續恐被法院裁定限制行為能力，不管現在三人小組提出什麼樣的調查報告，由馬英九召開的董事會正當性已受質疑。

調查小組發言人李德維說，身為家人或妻子，若非情非得已，絕對不會如此。要給馬英九以及馬家人空間。他要提醒，只要逾越法律，三人調查小組一定追究到底，謹守做人的厚道與分寸、法律底線，他奉勸基金會裡現在的人，真的要為達目的不擇手段嗎？

曾任馬核心幕僚的國民黨立委羅智強只說，相信她們會照顧好馬英九。

馬英九 周美青 馬英九基金會 馬以南

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