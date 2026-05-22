馬英九大姊聲請輔助宣告 認知症照護專家：應考慮「意定監護」

馬英九基金會財政紀律風波持續延燒，妻子周美青、胞姊馬以南昨發聲明盼馬英九真正退休，安享餘年；傳出馬以南上周五已向法院遞狀，聲請「輔助宣告」，北院也於本周收分案。對此，認知症照護專家伊佳奇建議，應該考慮「意定監護」。

伊佳奇指出，其實，如果直接申請輔助宣告監護，等於直接告訴外界，馬英九認知功能已經缺損，且法定程序須要先走醫學鑑別診斷程序，再走法律程序，曠日廢時，這段期間恐引發更多外界討論。他說，無論如何，家人都必須與當事人取得共識，否則就像目前各說各話，將家庭內或當事人隱私，直接讓外界看。

伊佳奇表示，醫學上認知症鑑別診斷須有查詢病史，由家人填寫AD-8量表、認知功能及神經心理檢測、血液及實驗室檢驗、腦部神經影像醫學檢查。這些過程需要排時程，一一進行，並由各領域專業人員判讀、提出報告，最後交由專科醫師判定。

他說，意定監護方面，他學習腦神經相關知識超過二十年，但也整合過去在社會科學及法律的知識，所以看問題，必須除考量當事人生理狀況，更應思考心理、家庭、個人成長過程等，對於那位當事人的狀況，應讓當事人與其家人從醫療角度出發，應該考慮「意定監護」。

所謂意定監護：