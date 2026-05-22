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馬英九若被做出監護或輔助宣告等裁定 陳又新：不能擔任基金會董事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
前總統馬英九。聯合報系資料照
前總統馬英九。聯合報系資料照

馬英九基金會財政紀律風波持續延燒，傳出馬的姊姊馬以南上周五已向法院遞狀，聲請「輔助宣告」，北院也於本周收分案。對此，律師出身的民進黨北市港湖區市議員參選人陳又新指出，若法官做出監護或輔助宣告等裁定，依財團法人法第42條第1項第5款規定，馬不能擔任基金會董事。

陳又新指出，財團法人法第42條，有下列情事之一者，不得充任民間捐助之財團法人董事長、代理董事長及監察人，其已充任者，當然解任，並由主管機關通知法院為登記：

一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。

二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。

三、使用票據經拒絕往來尚未期滿。

四、受破產宣告或依消費者債務清理條例經裁定開始清算程序，尚未復權。

五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。

有前項第五款情事者，不得充任民間捐助之財團法人董事，其已充任者，當然解任，並由主管機關通知法院為登記。

民進黨北市議員參選人、律師陳又新。圖／取自陳又新臉書
民進黨北市議員參選人、律師陳又新。圖／取自陳又新臉書

馬英九 馬英九基金會 馬以南 北院 民進黨

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