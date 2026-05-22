淪金溥聰工具人？馬英九駁斥 嗆「這些貪汙犯」：不要說我失智做不該做的事

前總統馬英九指控基金會前任執行長蕭旭岑與王光慈違反財政紀律案延燒，其妻周美青和大姐馬以南昨發聲明，盼前總統馬英九退休安享餘年。馬英九基金會今下午釋出馬英九本人聲明及逐字手稿之外，也釋出7段錄影。馬英九在鏡頭前說，「這些貪汙犯，不要企圖用這個理由，說我失智，做些不該做的事情。」馬英九說完便問在場律師「很清楚了吧？法庭都可以用喔？」

馬英九基金會風波延燒，周美青、馬以南昨發布聲明。據周美青書面聲明，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明，謹以此書面表明本人之意。」

馬以南也聲明，「馬前總統任公職40餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。」

馬英九基金會今下午釋出馬英九聲明。馬英九在聲明中表示，他的配偶周美青及大姐馬以南，昨晚出於愛護之心發出之聲明，因事先未經他過目同意，對此他深感錯愕與遺憾。

除了聲明外，馬英九基金會還釋出7段錄影，分別是1分5秒、48秒、1分21秒、1分23秒、3分2秒、3分8秒、4分10秒，紀錄馬英九的說法，也記錄馬英九手寫聲明過程。

根據馬英九基金會釋出影片，國安會前秘書長金溥聰坐在馬英九的右前方，緊鄰著律師，基金會代理執行長戴遐齡則坐在馬英九的左前方。

影片開頭，馬英九就說「都錄影嗎？」金溥聰說，「都錄音錄影，今天可以發出去。」金對馬英九說，「他（指蕭旭岑）把你講得完全失智，先講你有沒有失智好不好」？馬英九說，「要一問一答嗎？誰開始問？」

金溥聰隨即問律師，幫忙問一下失智這問題，外界都認為馬英九失智？馬英九笑著向律師說，「你認為這不是法律問題？」律師說，這確實不是法律問題，有沒有違反財政紀律跟馬英九的身體狀況沒有關係，新聞媒體一直報導，是在混淆視聽。馬英九斥，「這是蕭旭岑的藉口。 」

馬英九說，他跟馬以南住更遠，他住文山區，她住內湖區，大概頂多一個月碰一次面，並沒有這麼親近。

金溥聰問馬英九，「大家認為你已經完全失智？所有發的聲明都不是自己的意思？變成我的工具人？」馬英九回應，所有聲明都是他自己講的，未經過他人之手，完全代表他個人，說到這裡，馬英九用手敲桌子說，如果有人汙衊，一定到法院提告。隨後，馬英九開始手寫聲明，說這看起來不像失智，應該很清楚。

金溥聰問馬英九，要不要簽名？馬英九說他用毛筆簽，以示慎重；馬英九拿起毛筆後，在鏡頭面前簽名，說這樣可以證明他沒有失智。

馬英九對著鏡頭說，「這些貪汙犯，不要企圖用這個理由，說我失智，做些不該做的事情。」馬英九說完便問在場律師「很清楚了吧？法庭都可以用喔？」律師回「可以。」

金溥聰接著問，馬英九堅持要法辦？馬英九說「當然法辦。」

金溥聰表示，他早在一個多月前就講過，外界對他抹黑很多，一定會出來說明事實，馬英九也委託他來調查，但要不要法辦真的是完全尊重馬英九的意思。馬英九聽聞，連忙說了兩次「沒錯」。

金溥聰說不會干涉馬英九的意願；馬英九回應，這點他不是受金溥聰影響，畢竟金溥聰不是學法律也不是當事人，他對這事情的感受太深刻，因為蕭旭岑跟王光慈，都是10多年前、快20年前提拔，邀請擔任重要工作，他當了總統後，他們都進入總統府工作，沒有想到會出賣他到這個地步。

在馬英九撰寫聲明的過程中，金溥聰與律師在一旁補充細節，馬英九一度抬頭詢問「您是簡律師嗎」？律師趕緊回應「我是黃律師」；馬英九提到，「我了解之後，感到痛心疾首，因為我培植他們十多年，又邀他們來給我共事，我對他們自然充分信任，因此萬萬沒有想到他們在財務上，對我做了許多涉嫌刑法背信與侵占的事件，讓我深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相，移送法辦。」