馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

馬英九基金會財政紀律風波持續延燒，妻子周美青、胞姊馬以南昨發聲明盼馬英九真正退休，安享餘年；外傳馬以南上周五（15日）已向法院遞狀，經查相關案件聲請人為「馬以南」，聲請案由是「輔助宣告」，委任律師為龍毓梅，台北地方法院也於本周收分案。

周美青昨發聲明，為使馬英九日後醫療需求及照護有妥善的安排，並與親屬有共識，委請馬以南擔任主要執行者，必要時可以代表馬家親屬對外說明。

馬以南也發聲明指出，馬前總統任公職40餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所周知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。

據傳，馬以南本月15日已向法院遞狀聲請監護或輔助宣告。經查，台北地院已於本周收案，案件聲請人為「馬以南」，聲請案由是「輔助宣告」。法界人士指出，聲請輔助宣告時程不一定，得看案件複雜度而定，包括本人、關係人等的意見、醫院鑑定的排程，恐花上數個月，法院才能做出裁定。