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馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

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傳馬家人已聲請「失智輔助宣告」 北院未證實

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
馬英九基金會財政紀律案件引發討論，馬家人昨天發布聲明指為確保日後醫療及照顧安排，由前馬英九胞姐馬以南擔任「主要執行者」，又傳出馬家人已向台北地院聲請輔助宣告。圖／本報資料照
馬英九基金會財政紀律案件引發討論，馬家人昨天發布聲明指為確保日後醫療及照顧安排，由前馬英九胞姐馬以南擔任「主要執行者」，又傳出馬家人已向台北地院聲請輔助宣告。圖／本報資料照

馬英九基金會財政紀律案件引發討論，馬家人昨天發布聲明指為確保日後醫療及照顧安排，由前總統馬英九胞姐馬以南擔任「主要執行者」，又傳出馬家人已向台北地院聲請輔助宣告，但北院未證實。天主教失智老人基金會社工組長游純瑜指出，長輩甫確診失智、尚有表達能力時，適合聲請輔助宣告，若已無行為能力，則須採監護宣告，不過，目前等待時間需要至少6個月。

至少等半年！民團解釋輔助、監護宣告的差別

游純瑜說，輔助宣告、監護宣告均為失智長輩行為能力下降時可尋求的法律途徑，主要目的多為保障其財產不受誤導、詐騙，二者在程度上有所差異，法院判定輔助宣告後，由直系血親如子女等，或旁系血親如兄弟姐妹擔任「輔助人」，在長輩表達意願後擔任「雙重確認」角色，例如輕度失智長輩欲出售房產，需由輔助人出面確認一切符合長輩意志，不是受騙，才可進行交易。

監護宣告是當長輩已無行為能力，說話容易雞同鴨講，無法明確表達意願時，可尋求的法律途徑。游純瑜指出，經監護宣告後，監護人與輔助人相同，須由長輩子女或兄弟姐妹擔任，其角色就像未成年兒少的家長，全權代為執行相關決策；至於長輩醫療相關決策，則建議在意識尚清楚時，循「病人自主權利法」指派家人擔任「醫療代理人」協助執行。

輔助宣告、監護宣告均需向法院聲請，且等待時間較長。游純瑜指出，因申請流程繁瑣，法院需調閱長輩病歷資料，並由醫師實際評估患者情況，還需逐一了解家中子女看法，確認家庭共識，一般至少要6個月以上才能核發通知書，期間的空窗期，若相關印鑑、財產等資料還在長輩身上，主要照顧者須特別留意，「在輔助、監護宣告正式生效前，是沒有法律相關保障。」

游純瑜說，輔助宣告適合剛確診的失智者，監護宣告適合嚴重程度較高的失智者，不過，不論採何種途徑，在家屬向法院聲請後，法院仍會與長輩面談評估，並經過醫師、法官等實際確認，最終選擇適合的模式作出宣告。至於馬家人聲明中提到「主要執行者」，由於非正式法律用語，從文字中難以判斷是否已聲請宣告。

輔助宣告、監護宣告意義比較。圖／AI協作
輔助宣告、監護宣告意義比較。圖／AI協作

馬英九 馬英九基金會 北院

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