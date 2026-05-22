快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九基金會風波 藍委喊：尊重馬家人 勿黨內互鬥遭綠操作

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九。圖／本報資料照
馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九。圖／本報資料照

馬英九基金會內部風波牽涉「財政紀律」案愈演愈烈，周美青、馬以南昨也發出聲明，盼前總統馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。國民黨立委徐巧芯說，尊重馬家人發言，也應給馬英九尊重跟空間，勿上升成政黨內鬥；國民黨立委牛煦庭也說，民進黨會用盡全力操作藍營內部不和，盼不要上當。

馬英九基金會風波加劇，據周美青書面聲明指出，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明，謹以此書面表明本人之意。」

徐巧芯說，尊重馬英九家人的發言，希望事情能盡快落幕。調查的真相是重要的，同時馬英九家人傳達的意見也很重要。千萬不要讓基金會內部的事務，上升到國民黨是否有內鬥的問題，這是她最擔心的一點。國民黨其實是非常團結的，在歷次的表決當中都可以看到，希望風波趕快過去，讓一切回歸平靜。國民黨對於2026年的選舉，有很多要努力的空間，爭取國家人民的支持是現在最優先的事項。

徐巧芯說，基金會如果認為說有財務上的問題而要公布，對此也尊重。但她的態度是，無論怎麼做，不要傷害到馬英九，也盡可能不要從基金會的層次上升變成政黨內部的層次。也不要讓人感覺到，國民黨是不是現在很混亂而有內鬥的情況。國民黨要保持團結，面對2026年乃至2028年的選舉，這是最高的原則跟價值。

徐巧芯直言她沒有關心馬英九身體狀況，她認為，如果新聞有做報導的話，被人家解讀成「是不是你講的」，又會是風波。要尊重馬英九的家人，何時想要發布、要發布什麼內容等，應該是尊重馬家人。她不是馬家人，所以不方便介入。

徐巧芯說，在公領域裡，當然可以有很多方式支持馬英九，但在私領域則應該要保留私領域的空間，這是對馬英九最基本的尊重。她沒有透過自己的管道，了解馬英九的身體狀況如何，相信馬英九家人一定會做出最適當的處置。

牛煦庭今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談到近日馬英九基金會的風波，他也說，大家冷靜看待，這件事情的共同想法可能要緩一緩，這個狀況持續下去對於國民黨的發展是有很大的壓力。

牛煦庭說，因為大家都要專注於選舉，不管是深藍還是淺藍、知識藍、戰鬥藍，大家的共同目標是要打贏選戰，2028還要重返執政 ，民進黨會用盡全力操作藍營內部不和，拚命希望放大這件事情，拜託大家不要上當。

曾受馬英九提拔的國民黨立委羅智強則說，他不了解此事，不過多評論，但他認識周美青、馬以南，相信會照顧好馬總統。

馬英九基金會 馬英九 周美青

延伸閱讀

馬家發聲明盼讓馬英九安享餘年 馬辦：尊重決定

周美青發聲讓馬英九退隱！一文看懂為何要替親人申請監護宣告和輔助宣告

美方憂國民黨轉向親共 徐巧芯挺鄭麗文訪美：許多主張與川普一致

蕭旭岑案 馬英九基金會：已將物證資料提供調查小組

相關新聞

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

馬英九基金會財政紀律風波持續延燒，妻子周美青、胞姊馬以南昨發聲明盼馬英九真正退休，安享餘年；外傳馬以南上周五（15日）已向法院遞狀，經查相關案件聲請人為「馬以南」，聲請案由是「輔助宣告」，委任律師為龍毓梅，台北地方法院也於本周收分案。

風波加劇！周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意深表錯愕遺憾

馬英九基金會「財政紀律」案延燒，夫人周美青、大姐馬以南昨也發出聲明，盼前總統馬英九能真正退休，安享餘年。馬英九基金會在今日下午釋出馬英九本人聲明手稿，及七段由國安會前秘書長金溥聰拍攝的影片，表示周美青及馬以南出於愛護之心發出聲明，因事先未經他過目同意，深感錯愕與遺憾。

周美青、馬以南聲明盼馬英九安享餘年 蕭旭岑回應

前總統馬英九21日表示，將委託馬英九基金會執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明原委。台北時間21日晚間馬英九妻子周美青突委由律師發布聲明，為使馬醫療照護獲妥善安排，對外發言由馬以南為主；馬以南則希望馬英九真正退休，安享餘年，基金會事務由董事會處理。對此，基金會隨即回應，後續安排將依馬英九意見辦理。

前總統馬英九傳聲請輔助宣告 失智症協會：現代制度強調「支持自主」

前總統馬英九夫人周美青昨發聲明，確保馬前總統日後醫療及照顧安排，由其胞姊馬以南擔任「主要執行者」，後續傳出馬家已向法院聲請輔助宣告。失智症協會秘書長陳筠靜指出，即使進入監護制度，不代表失智者完全失去權利，現代制度強調「支持自主」而非取代自主，鼓勵失智者早期開始與家屬討論安排，並呼籲大家尊重失智者隱私，過早介入恐加深家屬不安。

李德維：馬家人情非得已公開馬英九健康 基金會裡的人真要不擇手段？

馬英九基金會內部風波牽涉「財政紀律」案愈演愈烈，周美青、馬以南昨也發出聲明，盼前總統馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。三人調查小組發言人李德維今日表示，馬英九健康確實是有疑義，並喊話謹守做人的厚道跟分寸、法律底線，「奉勸基金會裡現在的人，都已經變成這樣子了，真的要為達目的不擇手段嗎？人應該厚道一點。」

傳馬家人已聲請「失智輔助宣告」 北院未證實

馬英九基金會財政紀律案件引發討論，馬家人昨天發布聲明指為確保日後醫療及照顧安排，由前總統馬英九胞姐馬以南擔任「主要執行者」，又傳出馬家人已向台北地院聲請輔助宣告，但北院未證實。天主教失智老人基金會社工組長游純瑜指出，長輩甫確診失智、尚有表達能力時，適合聲請輔助宣告，若已無行為能力，則須採監護宣告，不過，目前等待時間需要至少6個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。