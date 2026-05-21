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蕭旭岑案不等調查小組了 馬英九：委託金溥聰等人盡快舉行記者會說明

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九。(本報資料照片)
馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九基金會人事風波延燒，原訂今日召開第四次董事會，因人數不足流會。董事長馬英九會中表示，三人調查小組推翻對他的承諾，拒絕出席今日董事會、也拒絕他提出寬延至27日提出調查報告的要求，他將委託執行長戴遐齡執行長、國安會前秘書長金溥聰等人，盡快擇期舉行記者會，詳細說明事件始末及一切相關事實，讓真相大白，水落石出，以昭公信。

馬英九基金會今召開董事會，在場出席的董事有馬英九及董事高華柱2位，三人調查小組成員並未出席，出席董事因未達法定人數而流會。

馬英九在會中表示，今天的董事會，原本他是要請負責調查蕭旭岑、王光慈兩位涉嫌侵占與背信案的三人專案調查小組，把案件的調查進度說明清楚，盡快提出調查結果的報告，讓證據說話，實話實說，不要隱瞞。

馬英九表示，三人專案調查小組自3月27日成立至今已近兩個月，他曾多次透過戴遐齡催促調查小組對人證和涉嫌的物證資料進行深入調查。他強調，「這關乎到我個人一生最重視的清廉操守，」基金會成立是為了公益，不是他個人的基金會，董事長和所有員工都不能做出違反基金會成立目的的事，因為「清廉」是做人做事最基本的原則。

馬英九說，他認為，調查工作不應該以各種理由與藉口刻意拖延，應該盡速完成。但三人調查小組發言人李德維昨日在媒體上以不符事實的藉口，推翻了對他的承諾，拒絕5月21日出席董事會。同時也拒絕他提出寬延至5月27日提出調查報告的要求，對此他感到非常遺憾。

馬英九說，他將委託戴遐齡、基金會委任的律師、會計師及協助調查的金溥聰等人，盡快擇期舉行記者會，詳細說明整個事件的前後始末及一切相關事實，讓真相大白，水落石出，以昭公信。

基金會表示，原定提案為新任董事的聘任案，今天的議程先有馬英九報告，再由戴遐齡報告，戴遐齡強調，有關前任執行長蕭旭岑、王光慈財政紀律案的相關事證，多次提供給三人調查小組參考，接續由瀛睿律師事務所律師黃翊華說明新聘董事案，符合財團法人法、基金會章程的規定是基金會董事長的法定職權。

基金會表示今日出席的會計師再次強調，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，確無入帳紀錄，三人調查小組應該約詢他，以釐清事實真相。

蕭旭岑 馬英九 金溥聰 馬英九基金會

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