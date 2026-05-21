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曝蕭旭岑案調查報告已在收尾 李德維：馬家人盼「維護馬英九健康」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

馬英九基金會人事風波延燒，基金會日前下通牒，要求調查蕭旭岑案的董事會三人調查小組要在27日前提調查報告。小組則不滿限定時程的做法，雙方隔空交火。調查小組發言人李德維今表示，已接觸馬家人了解意見，相信馬家人會有所因應跟做法。

馬英九基金會指控，李德維答應21日出席董事會並提交報告，卻臨時反悔，以至於今日原本要召開的董事會，可能因未達出席人數而流會。後決定將調查小組提出調查結果的時間寬延到27日，屆時如調查小組仍藉故拖延無法提出報告，董事長馬英九將委託執行長戴遐齡、律師、會計師及協助調查的國安會前秘書長金溥聰等人陪同下舉行記者會，詳細說明事件始末及相關事實。

李德維今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，基金會指控洋洋灑灑，調查小組經過約談，不管是贊同或有不同見解，都需要針對問題一一回應，調查報告已在收尾，當前要務就是趕快把結論寫出來提供給董事會，「我們會好好處理，但不是在受到脅迫與壓力之下，」這不只對自己負責，更是對報告、董事會和基金會負責。

李德維表示，基金會說前總統馬英九的健康是一回事、財政紀律是另外一回事。但他認為，這起事件，人的健康也有關聯。當一個人的健康會影響到工作、思想、言語，甚至記憶力的時候，是有關係的。所以調查小組必須從他身邊的人去了解他平常的狀況。「犯法的事情不能做，但這件事情跟健康當然有關係。」

李德維說，他上次見到馬總統是3月27日的董事會。後來再次召開的董事會，三人小組沒有參與，其他董事除了三人小組以外也沒有人去，因為除了馬總統以外的其他人都覺得，應該先把這件事情釐清，大家再好好一起面對。他上周接到馬英九兩通來電，可以感覺得出來馬是在唸稿子，講的內容完全一樣，他只是想表達，這件事情大家都想為馬英九好、為基金會好，但看法的確有落差。

李德維也坦言，有接觸馬家人來了解他們現在的看法，馬家人的意見是，希望維護馬英九的健康，也希望馬過去長久以來的付出能夠得到大家的肯定，希望三人小組能負責任地好好處理這件事情，而不是囫圇吞棗拿個東西丟出來就算。

李德維說，事涉馬英九及其家人隱私，他不能講那麼白，但他相信對於馬英九公共領域方面的事務，家人會有所因應跟做法，畢竟家人才是未來馬總統最需要的依靠。只是非常遺憾，為何一而再、再而三把這些事情影響到公眾面，令人覺得非常可惜。

李德維指出，從4月21日收到相關書面資料後，調查小組至上周已陸續約談六批人，不管是指控方還是被指控方的說法，必須依照事件的需要做相關討論，有結論時就會面對社會大眾；三人小組都是志工、沒有領薪，都是馬英九總統的老部屬，大家不會把自己的名聲拿來開玩笑，他要提醒基金會，不要恣意指責別人。

針對基金會指控他沒有誠信、變來變去，李德維說，他原本不想以三人小組名義說什麼，但召集人薛香川、尹啟銘認為，既然基金會這麼嚴厲地指責，三人小組必須要有正式聲明回應。基金會的董事會才是最高權力機構，不是任何一個基金會的工作人員就可以決定；三人小組召開相關會議或提出調查報告，有自己的步驟跟需要，不是外人可以說三道四，更何況還想要設限時間。

李德維說，他講一句相對失禮的話「請問您是哪位？」他們是志工，必須面對社會大眾，他們要用自己的腦子去判斷，而不是基金會說了就完全同意。他也提到，由於調查小組沒有法律強制力，其中有他們認為很重要的人必須約談，但被拒絕，請基金會協助也說沒辦法。

他說，三人小組的調查已經快要收尾了，由於有人約不到、資料也有限，他們會依據基金會所指控的事情為主，慢慢做成一個報告。但無法接受基金會給期限要求何時要完成調查，大家都希望把事情做好，不是隨便把基金會的調查結果拿來就認了。

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