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不理馬英九基金會下通牒 李德維：董事會才是最高權力機構

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維。記者鄭媁／攝影
馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維。記者鄭媁／攝影

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會更為調查報告進度與負責調查的三人小組互槓。對於基金會下通牒，調查期限設為5月27日，三人小組發言人李德維今受訪說，「whatever，他開心，跟我無關」；但董事會才是最高權力機構，而不是在基金會領薪水上班的人，這個要理清楚。

馬英九基金會日前下通牒，將調查小組提出調查結果的時間寬延到27日，並嗆屆時如調查小組仍藉故拖延無法提出報告，馬英九將委託執行長戴遐齡、律師、會計師及協助調查的國安會前秘書長金溥聰等人的陪同下，舉行記者會，詳細說明事件始末及相關事實。

李德維表示，馬英九基金會事務其實不需要公眾那麼多關注，但基於三人小組成員必須回應基金會新聞稿，也許基金會有其認知，但三人小組認為，必須把事實攤在陽光下，不要被曲解、汙蔑。三人小組一直不願意做太多回應，但昨天包括召集人薛香川、尹啟銘還有他有互相交換意見，所以才有昨天新聞稿，給社會大眾正確認知和說明。

針對調查進度，李德維說，他無法透露，但從3月27日後到昨天，三人小組先後約詢六批人，還有不同的會議，包括昨晚，三人小組見面開會不下十次，談出相關的內容才會發給所有人，其實時間沒有基金會講得那麼長。

李德維說，他們4月20日才收到部分紙本資料，21日就開始約談相關人士，訪談過程中發現另有資料，也曾詢問過基金會是否該提供，但基金會說還要討論，這表示有資料但確實沒提供。

因此，李德維說，試圖抹黑三人小組想拖延、拒絕有結論，這是欲加之罪，何患無辭。他強調，三人小組都是志工，沒有領薪水，各自都有行程，由基金會限定時程，他們很不以為然。

至於基金會擬將調查結果寬延到5月27日作為最後底限，李德維苦笑稱「whatever，他開心，跟我無關」，他也不好說27日是不是作為調查結束的時間點，但基金會沒有權力限定時間或日期，而是必須依照調查小組的需要跟事實，做最後決定。

對於馬英九基金會原盼21日董事會要有調查結果，與調查小組意見有落差。李德維說，溝通過程沒有接觸到金溥聰，但從訪談的人當中獲知，金溥聰過程中確實占有一定角色。

馬英九基金會 李德維 馬英九

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