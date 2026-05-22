港媒：西方愈制裁 中俄抱愈緊…催生更強科技共同體

俄羅斯總統普亭在美國總統川普訪華後也快閃訪問中國，外媒關注中俄美三大國角力。南華早報報導引述分析指出，在量子競賽已成為新時代的太空競賽之際，西方愈制裁，中俄反而抱愈緊，不僅加速了中俄聯盟，還正催生更強的「量子霸權」科技共同體。中俄在科學與技術領域的合作，將有助於打破美國主導的孤立局面。

據觀察者網引述香港英文媒體南華早報5月20日刊文指出，中俄在科學與技術領域的合作引人矚目，美國南加州大學教授瓦列里·福金認為，這將助力全球科研在地緣政治緊張局勢下「回歸常態」，扭轉當前科研領域因孤立主義與國家安全優先導向導致的割裂局面。

俄羅斯聯邦大腦研究與神經技術中心主任弗謝沃洛德·別洛烏索夫指出，中俄是「全球兩大科研高地」。俄羅斯在基礎神經科學、生物系統數學建模等領域具備專業優勢，而中國擁有「全球領先的技術規模化生態與先進生物製造能力」，兩國在神經技術領域的協同創新，「或將從根本上重塑全球科研格局」，而對美國及其他西方國家而言，「這意味著生物技術創新的重心正在東移」。

報導引述俄羅斯量子中心首席執行官馬克西姆·奧斯特拉斯表示，量子競賽已成為新時代的太空競賽，五年前，美國、加拿大及歐盟多國主導該領域。如今，中俄攜手，尤其中國不斷實現技術突破，量子技術已成為中美俄三國的核心博弈領域。美國以國家安全為由，對中俄量子計算產業實施制裁。

「頗具諷刺意味的是，西方制裁反而加速了中俄聯盟。限制措施未能孤立我們，反而無意中打造出一個更具韌性、自主可控的科技共同體」，奧斯特拉斯表示，「量子霸權」這量子計算機解決傳統超算需耗時數千年的難題，並非單一國家可以實現，而是所有堅持開放技術研發國家的共同成果。

他提到，俄羅斯量子發展路線圖旨在實現從實驗室到產業化的跨域。奧斯特拉斯高度評價中國量子領域進展，尤其是最新發布的「九章四號」量子計算機「成就非凡」。目前，中俄科研合作涵蓋聯合研究、論文發表及學術交流，但奧斯特拉斯坦言，合作需求遠超現有機制與資金規模，期待中俄雙方能正式啟動「中俄量子走廊」等合作倡議。

另據法廣報導，俄羅斯和中國已準備好在無人技術領域開展合作。俄交通部長尼基京出席2026深圳世界無人機大會後發布消息稱，俄方希望啟動聯合項目並簽署互利協議。

對西方媒體關於數百名俄羅斯軍人據稱在中國接受訓練的報導，俄羅斯總統新聞秘書培斯科夫拒絕置評，並稱「歐美報紙刊登了大量虛假信息。在處理此類虛假信息時，我們需要非常謹慎」。