快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：西方愈制裁 中俄抱愈緊…催生更強科技共同體

世界日報／ 中國新聞組／北京22日電
中國國家主席習近平20日在北京人民大會堂與俄羅斯總統普亭舉行會談。(新華社)|
中國國家主席習近平20日在北京人民大會堂與俄羅斯總統普亭舉行會談。(新華社)|

俄羅斯總統普亭在美國總統川普訪華後也快閃訪問中國，外媒關注中俄美三大國角力。南華早報報導引述分析指出，在量子競賽已成為新時代的太空競賽之際，西方愈制裁，中俄反而抱愈緊，不僅加速了中俄聯盟，還正催生更強的「量子霸權」科技共同體。中俄在科學與技術領域的合作，將有助於打破美國主導的孤立局面。

據觀察者網引述香港英文媒體南華早報5月20日刊文指出，中俄在科學與技術領域的合作引人矚目，美國南加州大學教授瓦列里·福金認為，這將助力全球科研在地緣政治緊張局勢下「回歸常態」，扭轉當前科研領域因孤立主義與國家安全優先導向導致的割裂局面。

俄羅斯聯邦大腦研究與神經技術中心主任弗謝沃洛德·別洛烏索夫指出，中俄是「全球兩大科研高地」。俄羅斯在基礎神經科學、生物系統數學建模等領域具備專業優勢，而中國擁有「全球領先的技術規模化生態與先進生物製造能力」，兩國在神經技術領域的協同創新，「或將從根本上重塑全球科研格局」，而對美國及其他西方國家而言，「這意味著生物技術創新的重心正在東移」。

報導引述俄羅斯量子中心首席執行官馬克西姆·奧斯特拉斯表示，量子競賽已成為新時代的太空競賽，五年前，美國、加拿大及歐盟多國主導該領域。如今，中俄攜手，尤其中國不斷實現技術突破，量子技術已成為中美俄三國的核心博弈領域。美國以國家安全為由，對中俄量子計算產業實施制裁。

「頗具諷刺意味的是，西方制裁反而加速了中俄聯盟。限制措施未能孤立我們，反而無意中打造出一個更具韌性、自主可控的科技共同體」，奧斯特拉斯表示，「量子霸權」這量子計算機解決傳統超算需耗時數千年的難題，並非單一國家可以實現，而是所有堅持開放技術研發國家的共同成果。

他提到，俄羅斯量子發展路線圖旨在實現從實驗室到產業化的跨域。奧斯特拉斯高度評價中國量子領域進展，尤其是最新發布的「九章四號」量子計算機「成就非凡」。目前，中俄科研合作涵蓋聯合研究、論文發表及學術交流，但奧斯特拉斯坦言，合作需求遠超現有機制與資金規模，期待中俄雙方能正式啟動「中俄量子走廊」等合作倡議。

另據法廣報導，俄羅斯和中國已準備好在無人技術領域開展合作。俄交通部長尼基京出席2026深圳世界無人機大會後發布消息稱，俄方希望啟動聯合項目並簽署互利協議。

對西方媒體關於數百名俄羅斯軍人據稱在中國接受訓練的報導，俄羅斯總統新聞秘書培斯科夫拒絕置評，並稱「歐美報紙刊登了大量虛假信息。在處理此類虛假信息時，我們需要非常謹慎」。

中國國家主席<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>同俄羅斯總統普亭20日同為「中俄教育年」徽標揭幕。 (中新社)
中國國家主席習近平同俄羅斯總統普亭20日同為「中俄教育年」徽標揭幕。 (中新社)

普亭 習近平 俄羅斯

延伸閱讀

德媒：莫斯科面對北京 更被動脆弱 中俄關係單邊化

普亭19至20日訪中前 俄中博覽會哈爾濱登場

普亭訪中前夕 人民日報定調中俄關係：搬不走的好鄰居

中外交部：普亭第25次訪中 續推中俄關係向更高水平發展

相關新聞

港媒：西方愈制裁 中俄抱愈緊…催生更強科技共同體

俄羅斯總統普亭在美國總統川普訪華後也快閃訪問中國，外媒關注中俄美三大國角力。南華早報報導引述分析指出，在量子競賽已成為新時代的太空競賽之際，西方愈制裁，中俄反而抱愈緊，不僅加速了中俄聯盟，還正催生更強的「量子霸權」科技共同體。中俄在科學與技術領域的合作，將有助於打破美國主導的孤立局面。

中俄高層交往頻密！繼普亭訪陸後 趙樂際下周將訪俄

中俄高層近期交往頻密。繼俄羅斯總統普亭本周訪問北京後，大陸全國人大常委會委員長趙樂際下周將對俄羅斯進行正式友好訪問，並在俄出席中俄議會合作委員會第十一次會議。

普亭旋風式訪中 俄隨行記者大讚陸活動組織井然有序

俄羅斯總統普亭5月20日晚間結束對中國的旋風式訪問，乘專機離開北京。對於普亭此行，《今日俄羅斯RT》在微博發文稱，隨普亭訪陸的俄羅斯記者亞歷山大·尤納舍夫（Alexander Yunashev）在社交媒體發布影片稱讚中國活動組織工作：「中國的活動組織工作確實令人印象深刻。一切都安排得井井有條，沒有任何延誤或混亂的情況」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。