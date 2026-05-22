中俄高層交往頻密！繼普亭訪陸後 趙樂際下周將訪俄

俄羅斯總統普亭在美國總統川普訪華後也快閃訪問中國，外媒關注中俄美三大國角力。南華早報報導引述分析指出，在量子競賽已成為新時代的太空競賽之際，西方愈制裁，中俄反而抱愈緊，不僅加速了中俄聯盟，還正催生更強的「量子霸權」科技共同體。中俄在科學與技術領域的合作，將有助於打破美國主導的孤立局面。

2026-05-22 14:28