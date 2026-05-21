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普亭旋風式訪中 俄隨行記者大讚陸活動組織井然有序

聯合報／ 大陸中心／即時報導
俄羅斯總統普亭此次炫風式訪問中國，大陸活動安排與組織的能力令俄羅斯媒體印象深刻。（歐新社）
俄羅斯總統普亭此次炫風式訪問中國，大陸活動安排與組織的能力令俄羅斯媒體印象深刻。（歐新社）

俄羅斯總統普亭5月20日晚間結束對中國的旋風式訪問，乘專機離開北京。對於普亭此行，《今日俄羅斯RT》在微博發文稱，隨普亭訪陸的俄羅斯記者亞歷山大·尤納舍夫（Alexander Yunashev）在社交媒體發布影片稱讚中國活動組織工作：「中國的活動組織工作確實令人印象深刻。一切都安排得井井有條，沒有任何延誤或混亂的情況」。

對此，有大陸網友表示，「這個月活動太多，早都練出來了」。還有人說，「就算單位的一次小活動，也要提前彩排幾次，更別說如此嚴肅又隆重的國事活動了。」

普亭此訪，中俄雙方共簽署並達成了42份雙邊合作文件，全面深化在經貿、能源、基建及人文等關鍵領域的戰略對接與務實合作。中國時政評論家周成洋對《俄羅斯衛星通訊社》表示，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係實現實質擴容，兩國正以「背靠背」的政治互信，成為維護國際秩序與全球和平穩定的「定盤星」。

訪陸期間，普亭與大陸國家主席習近平簽署《關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明》以及《關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明》。兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。《中俄睦鄰友好合作條約》簽署於2001年，是兩國關係法律基礎的重要支柱。2021年，雙方決定將該條約延期五年。

普亭 習近平

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