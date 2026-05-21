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26年前在北海公園合影…普亭重逢「湖南男孩」如今已是工程師

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
俄羅斯總統普亭20日在北京與26年前訪問大陸時在北海公園偶遇的中國男孩彭湃重逢。（法新社）
俄羅斯總統普亭20日在北京與26年前訪問大陸時在北海公園偶遇的中國男孩彭湃重逢。（法新社）

剛結束訪陸行程的俄羅斯總統普亭，20日在北京人民大會堂，與26年前訪問大陸時在北海公園偶遇的男孩彭湃重逢，彭湃如今已是工程師，兩人握手寒暄、互贈禮物。

綜合俄羅斯衛星通訊社和《新京報》等報導，2000年7月17至19日，普亭首次以俄羅斯總統身分訪問大陸，期間到訪北京北海公園，偶遇當時正在遊玩的12歲男孩彭湃。普亭主動上前將他抱起，並按照俄羅斯傳統禮節輕吻他的額頭，還用俄語送上祝福，兩人合影留念。

2025年7月17日，俄羅斯媒體「今日俄羅斯」（RT）在微博發布尋人啟事，尋找25年前與普亭合影的中國男孩。經多方努力，照片中的彭湃最終被找到。

資料顯示，彭湃1988年6月18日出生於湖南岳陽，今年即將滿38歲。他說，這段特殊經歷在自己心中埋下種子。高中畢業後，他成功申請俄羅斯總統獎學金赴俄留學，就讀莫斯科國立汽車公路大學橋梁與交通隧道專業。他在2013年取得碩士學位後返回中國，目前在湖南建設投資集團市政公司擔任工程師。

2025年8月，RT發布彭湃的俄語採訪影片。彭湃當時說，希望能在普亭再次訪陸期間與他見面。時隔26年，普亭此次訪問北京在人民大會堂與彭湃見面。普亭表示，「很高興見到你。我想感謝那些找到你的記者。坦率地說，能再次與您見面，對我來說是一個很大的驚喜，我對此非常高興。」

兩人在此次會面時還互贈禮物。普亭贈送了由俄羅斯聖彼得堡皇家瓷器廠製作的茶具，並在當年的合影照片上簽名。彭湃則贈送了湖南醴陵出產的鳥鳴壺，他說，「液體從壺裡倒出來的時候，會發出清脆的像鳥鳴一樣的聲音，喜鵲報喜，我也希望有比較喜慶的寓意。」

另據香港文匯網，留俄期間，彭湃曾2次致信普亭，匯報自己的學業與成長，「父親出身貧寒，半耕半讀考上大學，一直教導我要成才報國。」彭湃表示，值得一提的是，今年是「中俄教育年」啟動之年，教育一直是兩國合作中最具活力的領域之一，「我算得上是多年來中俄關係發展的一名小小親歷者與見證者，親眼見證了這些年來兩國關係長足的發展和進步。」

2000年7月19日，普亭首次以俄羅斯總統身份訪問中國大陸，期間到訪北京北海公園，偶遇當時正在遊玩的12歲男孩彭湃。（香港文匯網）
2000年7月19日，普亭首次以俄羅斯總統身份訪問中國大陸，期間到訪北京北海公園，偶遇當時正在遊玩的12歲男孩彭湃。（香港文匯網）

普亭 習近平 工程師

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