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中俄聯合聲明 批評美國推行「金穹」飛彈防禦系統

中央社／ 台北21日電

俄羅斯總統普丁19至20日訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。據中國官媒報導，中俄20日發表聯合聲明，當中批評美國推行的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，聲稱這大幅提升太空衝突風險。

美國總統川普13至15日對中國進行國是訪問後，普丁接續訪問中國。習普會面後，雙方發布「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明」。之後習近平還與普丁共同會見記者。

根據中俄此份聯合聲明，雙方認為，美國「金穹」計劃旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域飛彈防禦系統，抵禦包括任何「勢均力敵」對手的所有飛彈從發射前準備到飛行所有階段，對戰略穩定造成顯著破壞。

聲明表示，該計劃極大地增加外空（太空）武裝衝突的風險，助長在外空放置武器的行為並使武裝衝突波及外空，促使對外空物體使用或威脅使用武力，或利用外空物體使用武力，背離「外空條約」中規定的和平利用外層空間之宗旨目標。

另外這份聲明也提到俄烏戰爭，表示必須解決「烏克蘭危機」根源問題，才能實現持久和平。

這份聲明也說，美國、以色列軍事打擊伊朗，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞中東地區局勢穩定。

聲明也提到，雙方強調，當前，日本加速「再軍事化」，「嚴重威脅地區和平穩定，國際社會和地區國家對此高度警惕」。中俄將繼續緊密溝通協作，為推動朝鮮半島問題政治解決進程、構建朝鮮半島和平機制、維護東北亞地區長治久安發揮建設性作用。

普亭 習近平

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