俄輿論看習普會：俄中兄弟情 但如今大哥是北京

俄羅斯總統普亭此次會晤習近平，並未出現外界此前關注的重大突破。相比官方表態，俄羅斯媒體和網絡輿論對普亭此次訪華的解讀更為辛辣。中俄強調關係深化，但從經貿與輿論觀感來看，雙方實力落差逐漸浮現。多名評論人士將此次訪問視為俄中關係進一步失衡的象徵，「俄中仍有兄弟情，只不過如今的大哥是北京」。

華盛頓郵報報導，儘管俄中長期以來都是對抗美國的盟友，但同時也是彼此戒備的鄰國。西方官員與專家指出，中國在全球舞台上的經濟與政治實力持續擴張；相較之下，自從普亭2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯如今正處於最脆弱的時刻之一，經濟持續疲弱，制裁壓力也讓莫斯科對北京的依賴進一步加深。

俄羅斯4年前曾高調宣稱與中國建立「無上限友誼」，試圖挑戰美國霸權並打造新的多極世界秩序，但如今卻越來越顯示莫斯科處於劣勢。川普與普亭兩位核武大國領導人接連訪中，更突顯習近平如今才是真正不容忽視、各國爭相拉攏的強勢玩家，普亭則成了俄中關係中的「次要夥伴」。

在中國哈爾濱一場主打俄中經濟合作的貿易展上，俄羅斯副總理、同時也是普亭遠東特使的特魯特涅夫(Yury Trutnev)難掩失落感的表示：「當我看到我們只有蜂蜜和螃蟹，而我們的朋友卻有無人機和機器人時，我必須承認，我有點難過。」

法廣網報導，俄羅斯網絡輿論對本次會談高度關注。綜合自由之聲俄羅斯、塔斯社等多個立場觀點不同的俄語系媒體消息指出，過去幾十年間，俄中之間經歷了永恆友誼的宣言、隱藏的敵意、邊境衝突。但最重要的變化是在不知不覺中發生的：曾經的「老大哥」失去了領導地位，俄羅斯變成了小夥伴。

有俄語輿論感慨稱，過去是俄羅斯制定天然氣價格。如今，中國只以大幅折扣購買原材料。過去，俄羅斯曾為本國航空工業和汽車工業感到自豪。如今，整個俄羅斯市場實際上屬於中國。過去，全世界囤積美元。如今，俄羅斯卻把人民幣奉若神明。

曾任克里姆林宮律師、近來公開批評普亭政權的雷梅斯洛(Ilya Remeslo)表示：「中國不是朋友，也不是盟友，而是普亭的上級夥伴。」他指出，「中國正同時向烏克蘭與俄羅斯出售無人機與零組件，並從這場戰爭中獲利」，同時逼迫俄羅斯接受遠低於歐洲時期的天然氣價格。