習普會後齊聲批美 中俄天然氣管線合約仍懸而未決

川習會上週剛落幕，中俄兩國今天在習普會後發表聲明，共同譴責川普的「美國金穹」飛彈防禦計畫及華府「不負責任」的核武政策，而俄方期待的新天然氣管線合約仍懸而未決。

路透社報導，習近平與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）在峰會後發表的聯合聲明，凸顯出習近平正尋求與美國總統川普建立穩定、具建設性的關係，但在關鍵議題上，習近平與川普存在根本性分歧，反觀中俄立場則高度一致。

聲明指出，川普的「美國金穹」計畫威脅全球戰略穩定，並批評華府當局放任限制美俄核武庫的關鍵條約屆期失效。這項條約今年2月到期，川普當時也未回應莫斯科方面提出，將飛彈和核彈頭限制延長1年的提議。

部分美國政界人士認為，如此一來恐妨礙美國反制中國的核武發展。然而，儘管中俄兩國領袖在全球安全議題上口徑一致，普丁也享受習近平的高規格款待，但卻沒能帶中俄天然氣管線合約。

俄方一直以來都期待透過搭建全新的天然氣管線，讓俄國銷往中國的天然氣總量翻倍。

隨著川普正急於從美伊戰爭中抽身，普丁又正身陷俄烏戰爭僵局，這2場峰會為習近平提供了一個契機，讓他得以展示北京既是全球穩定的支柱，也是不可或缺的外交力量。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究員金沛雅（Patricia Kim）表示：「相較普丁和川普，習近平目前處境顯然更具優勢。美俄領袖都身陷各自造成的衝突困境，而這些衝突已證實遠比他們最預期的還要難解決。」