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中俄聲明：美以襲擊伊朗 違反國際法

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸國家主席習近平昨在與俄國總統普亭會談時提及中東局勢，他強調「全面止戰刻不容緩」，戰事盡早平息有助於減少對能源供應穩定、產業鏈供應鏈暢通和國際貿易秩序的干擾。

據新華社，雙方「就中東局勢等重大國際和地區問題交換意見」。習近平指，中東海灣地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。「我提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，就是希望進一步凝聚國際社會共識，為緩局降溫、止戰促和作出貢獻」。

俄羅斯衛星通訊社披露雙方昨日發布的「關於進一步深化全面戰略協作夥伴關係及俄中睦鄰友好合作的聯合聲明」內容，雙方強調發動襲擊、暗殺他國領導人、挑起他國政權更迭均違反「聯合國憲章」原則。雙方認為美國和以色列對伊朗的軍事打擊違反國際法，破壞中東穩定。雙方呼籲在加薩地帶實現持久停火，雙方也呼籲中東衝突各方進行談判。據新華社，昨晚兩人茶敘時，也談及烏克蘭情勢。

針對美國，聯合聲明指出，美國「金穹」計畫對國際安全造成了嚴重的負面影響。中俄雙方呼籲美國本著誠意致力於為加強戰略穩定創造條件。在「新削減戰略武器條約」到期後，美國不負責任的政策未能使該條約遺產得以保存，兩國表示遺憾。

俄羅斯尊重北京對於所謂俄美中三邊核軍控談判的立場。雙方並譴責核大國間的任何挑釁和敵對行動。

普亭 習近平

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