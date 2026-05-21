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德媒：莫斯科面對北京更被動脆弱 兩國關係趨單邊化

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

俄羅斯總統普亭緊接在美國總統川普後訪問北京，美中俄關係受關注。德國之聲報導，中俄之間日益加劇的不平衡局面，正使莫斯科在面對北京的優先考量時，變得愈發被動和脆弱，兩國關係也日益呈現單邊化態勢。

報導指出，二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭後，俄對中國的貨物出口額已近翻倍。二○二四年俄向中國出口約一二九○億美元貨物，大多為折價出售的原油、煤炭和天然氣。據估算，俄烏戰爭以來，中國已累計購買超過三七二○億美元的俄羅斯化石能源，為莫斯科提供硬通貨，並為其軍事行動提供資金支援。

同時，中國二○二四年向俄羅斯出口近一一六○億美元商品，提供機械、電子產品和車輛，填補西方企業撤出俄羅斯後留下的市場空缺。

雖然中國未直接向俄羅斯出口成品軍事裝備，但提供俄羅斯價值數十億美元的「軍民兩用商品」，協助維持俄羅斯國防工業。

技術層面，西方自二○二二年起收緊對俄制裁，使俄取得先進技術管道大幅受限，因此轉向中國。彭博報導，二○二五年中國提供俄羅斯受制裁技術進口總量約九成。報導指，正因中國支援，俄才得以維持甚至擴大飛彈、無人機及其他武器生產規模，確保戰時經濟運轉。

金融方面，莫斯科與北京加速「去美元化」，改以本幣結算。俄財長西盧安諾夫透露，截至去年底，雙邊貿易中超過百分之九十九交易已透過盧布和人民幣結算。這種「人民幣化」帶來新的依賴，俄羅斯更難擺脫北京主導。

普亭 習近平

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