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中俄互信！習普會敲定延長睦鄰友好條約

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
俄國總統普亭（前右）昨在北京與大陸國家主席習近平（前左）會談，一致同意「中俄睦鄰友好合作條約」繼續延期。圖為北京為普亭舉行歡迎儀式。歐新社
俄國總統普亭（前右）昨在北京與大陸國家主席習近平（前左）會談，一致同意「中俄睦鄰友好合作條約」繼續延期。圖為北京為普亭舉行歡迎儀式。歐新社

在美國總統川普後，俄國總統普亭十九日抵達北京訪問，並於昨日與大陸國家主席習近平舉行會談。雙方一致同意「中俄睦鄰友好合作條約」繼續延期，該條約締結於廿五年前。普亭還邀請習近平明年訪問俄羅斯。

綜合新華社消息，習近平表示，當前國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，兩國要著眼戰略長遠，以更高品質的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動構建更加公正合理的全球治理體系。他強調，大陸支持「中俄睦鄰友好合作條約」繼續延期，將同俄方堅定推進「背靠背」戰略協作。

俄羅斯衛星通訊社報導，正式會談時長為近三小時。普亭在會上引用中國成語「一日不見，如隔三秋」，形容他與「親愛的朋友」習近平的關係，並邀請習近平明年訪俄。

共同會見記者時，習近平提到，政治互信是中俄關係最鮮明特徵，雙方要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上進一步相互堅定支持。他也指兩國要反對一切否定二戰勝利成果、為法西斯和軍國主義「翻案招魂」的挑釁行徑。普亭表示俄中關係是當今國家和人民間應如何建立關係的典範，他和習近平討論了兩國在所有關鍵領域的合作問題。兩國正在協調將貿易貨幣轉換為盧布和人民幣的方式，俄羅斯已做好準備繼續確保對大陸能源供應不間斷。

雙方簽署四十二項合作文件，包含「關於進一步加強全面夥伴關係和戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明」及「關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明」。第一分聯合聲明中，俄方重申「恪守一個中國原則」。雙方將繼續加強兩國軍隊的友誼，共同應對各種挑戰和威脅。

普亭昨還會見大陸總理李強，李強提到大陸願與俄方深化貿易投資、能源、農業、互聯互通等合作。路透報導，克宮表示已與大陸就「西伯利亞力量二號」天然氣管道項目達成總體共識，細節仍需協商。雙方也將延長對方公民免簽至明年底。

普亭 習近平

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