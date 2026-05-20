俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄羅斯總統普亭19日抵達中國訪問前數小時先發表影像談話，宣稱兩國關係已達到「前所未有的高度」，合作建立在「平等基礎」之上。然而，普亭此次訪中緊接在美國總統川普與中國國家主席習近平舉行峰會數日後，也凸顯出俄中關係日益失衡。

華盛頓郵報報導，儘管俄中長期以來都是對抗美國的盟友，但同時也是彼此戒備的鄰國。西方官員與專家指出，中國在全球舞台上的經濟與政治實力持續擴張；相較之下，自從普亭2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯如今正處於最脆弱的時刻之一，經濟持續疲弱，制裁壓力也讓莫斯科更加依賴北京。同時，雙方關係表面之下也存在不信任，俄國國內甚至至少還有一起疑似涉中的間諜案正在發酵。

俄羅斯4年前曾高調宣稱與中國建立「無上限友誼」，試圖挑戰美國霸權並打造新的多極世界秩序，但如今卻越來越顯示莫斯科處於劣勢。川普與普亭兩位領導全球最大核武強國的領袖接連訪中，更突顯習近平如今才是真正不容忽視、各國爭相拉攏的強勢玩家，普亭則成了俄中關係中的「次要夥伴」。

在中國東北城市哈爾濱一場主打俄中經濟合作的貿易展上，俄羅斯副總理、同時也是普亭遠東特使的特魯特涅夫（Yury Trutnev）難掩失落感。他向記者表示：「當我看到我們只有蜂蜜和螃蟹，而我們的朋友卻有無人機和機器人時，我必須承認，我有點難過。」

同時，俄羅斯高度依賴中國購買俄國能源，以及提供支撐烏克蘭戰爭所需的中國零組件。隨著戰爭進入第5年，俄軍攻勢已基本停滯，部分地區甚至失去部分控制區域，傷亡人數則持續增加。俄國民眾對經濟狀況與新的網路限制措施也日益不滿，對戰爭也越來越疲憊。俄羅斯官方民調機構VCIOM公布的數據顯示，普亭支持率已降至烏克蘭戰爭爆發以來最低點。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Eurasia Russia Center）主任加布耶夫（Alexander Gabuev）表示：「中國是唯一能無視對俄制裁的國家，因為他們能透過稀土與磁鐵供應對美國施加影響力。習近平在這段關係中，以及整體而言，都處於非常強勢的位置。」

專家與一名烏克蘭官員指出，雖然制裁迫使俄羅斯轉向中國取得重要武器零件，但中國同時也已成為烏克蘭無人機產業的重要供應來源，並在過去一年協助推動烏克蘭大幅提升無人機產量。此外，自西方進一步打擊俄羅斯石油產業後，俄國也更加依賴中國增加能源採購。

另外，一些俄羅斯人士對本國明顯落後中國的科技能力感到挫折，而制裁與戰爭更進一步加劇這種差距。西方官員與專家指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部許多人其實對中國高度不信任。部分俄羅斯菁英人士則開始擔心，俄國對中國的依賴愈來愈深。

曾任克里姆林宮律師、近來公開批評普亭政權的雷梅斯洛（Ilya Remeslo）表示：「中國不是朋友，也不是盟友，而是普亭的上級夥伴。」他指出，「中國正同時向烏克蘭與俄羅斯出售無人機與零組件，並從這場戰爭中獲利」，同時逼迫俄羅斯接受遠低於歐洲時期的天然氣價格。

普亭目前淡化對中國依賴的擔憂，轉而強調與習近平的夥伴關係。然而，雷梅斯洛表示：「普亭已經沒有迴旋空間。中國正把俄羅斯維持在次要夥伴的位置。只要戰爭持續，這種依賴就會愈來愈嚴重。」