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跟川普不一樣 中接待普亭規格「微調」 防雨罩也有玄機

世界日報／ 北京20日電
普亭緊接川普之後，19日訪問北京。（美聯社）
普亭緊接川普之後，19日訪問北京。（美聯社）

隨著烏克蘭危機未解、全球經濟復甦乏力，國際秩序正面臨「變亂交織」複雜景況。在此關鍵時刻，美國與俄羅斯元首近期「前後腳」訪問中國，引發全球高度關注。這場國際政要密集的「北京會晤潮」，不僅讓中國再次成為全球外交的風暴眼，更在動盪不安的國際局勢中，凸顯出中國作為大國的穩健擔當與戰略定力。

綜合中新周刊、法廣網報導，美俄兩國元首在短時間內相繼訪問中國，其背後代表著兩種截然不同卻同樣迫切的戰略需求。對美國而言，如何在競爭中管控分歧、防止擦槍走火是其核心訴求；對俄羅斯而言，鞏固中俄全面戰略協作夥伴關係、尋求經濟與外交支撐則是當務之急。

媒體也敏銳地捕捉到了北京在接待規格上的「微調」，包括接機川普的是國家副主席韓正，接機普亭的則是外長王毅；且普亭下機時舷梯備有防雨罩，川普則是直接走下。這些細節一方面彰顯了俄烏戰事下俄方對安全的極高要求，另一方面也體現了北京在禮儀外交上的精準平衡，確保兩位大國元首均感受到尊重。

然而，這場緊湊的元首外交日程，在國際觀察家眼中也折射出地緣政治底層的權力焦慮。法國知名智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）高級研究員杜沙泰爾（Mathieu Duchâtel）對此進行了深入分析。

杜沙泰爾指出，美俄元首如此緊湊的訪中日程安排，實際上「暴露了普亭的焦慮」。他分析認為，普亭深切擔心中國國家主席習近平會將與美國總統川普的會晤置於優先地位。在當前俄羅斯面臨西方全面制裁的孤立困境下，中俄關係的走向對莫斯科而言生死攸關。普亭此行不僅是為了鞏固既有合作，更是為了搶占外交先機。

此外，杜沙泰爾進一步強調，這一密集的行程安排，也凸顯了俄羅斯「必須防止出現一個將他邊緣化的『G2』（美中雙頭）格局」的戰略意圖。對莫斯科而言，一旦美中兩國在某些全球重大議題上達成某種程度的妥協或共識，形成實質上的「G2」共同治理架構，俄羅斯在國際舞台上的戰略空間將面臨被嚴重壓縮的風險。

面對美俄大國的利益訴求，中國正在展現一種超越冷戰陣營對抗的「大國關係新範式」。中美關係的穩定不以疏離中俄為前提，中俄關係的深化也不以犧牲中美為代價。中國不搞「聯此制彼」的勢力平衡，而是將兩組雙邊關係拉回到務實合作、互利共贏的軌道上。

中國青年在機場歡迎普亭的專機。(美聯社)
中國青年在機場歡迎普亭的專機。(美聯社)

中國青年在機場歡迎普亭的專機。(美聯社)
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普亭 習近平

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