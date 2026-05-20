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呼應川普？習近平晤普亭談中東：戰和轉換關鍵節點 全面止戰刻不容緩

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）和大陸國家主席習近平20日上午人民大會堂出席歡迎儀式，隨後進行會談。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右）和大陸國家主席習近平20日上午人民大會堂出席歡迎儀式，隨後進行會談。（美聯社）

俄羅斯總統普丁19日晚飛抵北京，展開對中國大陸第25次訪問，20日上午與大陸國家主席習近平會談。習近平在會上表示，中東海灣地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點，並強調全面止戰刻不容緩，堅持談判尤為重要。

據央視新聞，習近平20日上午在北京人民大會堂同赴陸進行國事訪問的普亭舉行會談。習近平稱，中東海灣地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。他提到，戰事儘早平息有助於減少對能源供應穩定、產業鏈供應鏈暢通和國際貿易秩序的干擾。

習近平說道，他出維護和促進中東和平穩定的四點主張，就是希望進一步凝聚國際社會共識，為緩局降溫、止戰促和作出貢獻。

美國總統川普19日表示，伊朗能達成協議的時間很短，可能是2到3天，也可能到下周初截止，「我的意思是，兩三天後吧，也許是星期五、星期六、星期天，或者下周初，總之不會拖太久，因為我們不能允許他們擁有新的核武器」；川普重申伊朗不得擁有核子武器，並表示無論受歡迎與否，都將採取行動阻止其取得核武。

截至目前，美伊衝突仍維持停火，川普18日在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國領導人曾請求美方暫緩對伊朗的攻擊計畫。川普19日則稱，部分中東國家事前致電要求延後行動，美方在決策前1小時被說服暫緩原定攻擊。

美國副總統范斯19日表示，若伊朗永久放棄核武，美方願與其達成協議，否則將恢復軍事行動。他並稱，美伊關係正迎來重置機會，但需雙方共同同意。

普亭 習近平

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