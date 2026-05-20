與普亭在北京會談...習近平強調中東「全面止戰刻不容緩」

俄羅斯總統普亭19日晚間飛抵北京，展開第25次訪問。 具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」20日指出，大陸外交部長王毅在紅毯上與普亭「開心握手，邊走邊聊」，普亭乘專車前「特意脫掉西裝」，形容其「笑著來到北京」，顯示普亭對北京環境相當熟悉。文章並以「一位貴客走了，另一位貴客來了」形容美國總統川普訪京結束後普亭接續到訪，強調「中俄關係不一般」，並以「老朋友」形容普亭，稱「北京歡迎你」。

2026-05-20 09:19