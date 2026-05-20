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與普亭在北京會談...習近平強調中東「全面止戰刻不容緩」
20日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂，與赴陸國事訪問的俄羅斯總統普亭舉行會談。習近平在談到中東局勢時表示「全面止戰刻不容緩」。
據新華社，習近平指出，中東海灣地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點，「全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。」
習稱，戰事儘早平息有助於減少對能源供應穩定、產業鏈供應鏈暢通和國際貿易秩序的干擾。「我提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，就是希望進一步凝聚國際社會共識，為緩局降溫、止戰促和作出貢獻。」
習近平先前提出的中東四點主張，分別為堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展和安全。
據新華社，今天的會談中，習近平也向普亭表示，要以更高品質的中俄全面戰略協作助力各自國家發展振興，兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。
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