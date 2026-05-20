習近平、普亭會談 稱友好條約延期、全面戰略協作助國家發展振興

20日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場，為赴陸進行國事訪問的俄羅斯總統普亭舉行歡迎儀式，並在北京人民大會堂舉行會談。據新華社，習近平表示，將以更高品質的全面戰略協作，助力各自國家發展振興。另外，習近平、普亭同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。

據新華社，習近平指出，25年前，中俄兩國簽署睦鄰友好合作條約，以法律形式確立了長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係從此實現跨越式發展。當前國際格局發生很大變化，世界面臨倒退回叢林法則的危險。在此背景下，《中俄睦鄰友好合作條約》的先進性、科學性和現實價值愈加凸顯。中方支援《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，將同俄方一道恪守條約精神，堅定推進中俄「背靠背」戰略協作。

習近平也表示，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。他稱，中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為能以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動建構人類命運共同體。

習稱，當前國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，「但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。」他指，作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要著眼戰略長遠，以更高品質的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動建構更加公正合理的全球治理體系。

20日上午，在北京人民大會堂歡迎俄羅斯總統普亭的儀式前，孩子手持俄羅斯和中國大陸國旗。（路透）