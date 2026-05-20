普亭訪中國大陸 人民日報：中俄關係處於歷史最好時期 站上新起點

俄羅斯總統普亭19日晚間飛抵北京展開訪問。中共中央機關報《人民日報》國際評論欄目「和音」（和衷共濟、天下大同之意）20日刊文指出，在變動加劇的國際形勢下，中俄關係的穩定性與確定性尤為重要，並稱「當前中俄關係處於歷史最好時期」，「站在新的歷史起點上」，雙方將落實元首共識，推動雙邊關係持續深化。

文章寫道，應大陸國家主席習近平邀請，普亭於19日至20日對中國進行國事訪問。這是普亭第25次到訪中國，也是兩國元首今年以來首次面對面會晤。國際社會普遍期待，在中俄兩國元首的掌舵領航下，中俄關係繼續沿著正確軌道不斷向前發展，為維護全球戰略穩定和國際公平正義作出新的積極貢獻。

該文指，元首引領始終是兩國關係高水準發展的最大優勢和根本保障。2013年以來，習近平和普亭在不同場合會面超過40次。從2014年共同簽署關於全面戰略協作夥伴關係新階段的聯合聲明，到2019年將中俄關係提升為新時代全面戰略協作夥伴關係；從2021年《中俄睦鄰友好合作條約》延期並賦予新的時代內涵，到2025年共同簽署《關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，在兩國元首共同推動下，中俄關係日益從容自信、穩定堅韌。

該文稱，此訪期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見，必將推動新時代中俄關係邁向新高度，為世界和平與發展注入正能量。

文章提到，永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏是中俄關係最本質的特徵。今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，也是「中俄教育年」啟動之年。雙方持續深化政治互信與各領域合作，2025年雙邊貿易額達2,279億美元，今年前4個月達852.41億美元，年增19.7%，中國連續16年保持俄第一大貿易夥伴國地位。

文章表示，面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴，不僅是兩國各自發展振興的堅實保障，更為維護全球戰略穩定和完善全球治理注入寶貴的穩定性與正能量。

文章說，多年來，中俄作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊框架下密切協調和配合，為維護聯合國在國際事務中的核心作用貢獻「中俄力量」，為構建普惠包容的經濟全球化形成「中俄路徑」，為構建平等有序的世界多極化注入「中俄動能」。去年9月習近平提出全球治理倡議，普亭亦表達支持。

文章最後指出，「當前，中俄關係處於歷史最好時期，站在新的歷史起點上」，中方願同俄方一道，切實落實兩國元首達成的重要共識，繼續推動中俄關係向更深層次、更高水準發展，為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出更大貢獻。