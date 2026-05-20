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華府智庫：川習會缺乏明確成果「讓普亭放心」

世界日報／ 綜合報導
普亭緊接川普之後，19日訪問北京。（新華社）
普亭緊接川普之後，19日訪問北京。（新華社）

俄羅斯總統普亭19日飛抵北京，率五位副總理開展對中國第25次訪問。出訪前夕他預錄影片向中國民眾發表談話，強調俄中關係的特質體現在相互理解與信任，並在涉及包括捍衛主權和國家統一的兩國核心利益問題上相互支持。

普亭繼美國總統川普之後訪問北京，被解讀為鞏固中俄邦誼。預計20日與中國國家主席習近平會談。

川普訪問北京時由國家副主席韓正接機，普亭此次則由中國外交部長王毅接機。

中國派外交部長王毅到機場迎接普亭。（美聯社）
中國派外交部長王毅到機場迎接普亭。（美聯社）

普亭赴中訪問前夕並未循例在中國官媒發表文章，而是發表約5分鐘預錄影片。他表示，雙方正在關鍵合作領域落實重大倡議。

普亭的助理烏沙科夫透露，兩國將簽署約40份文件，還將通過「關於建立多級世界和新型國際關係的宣言」，兩國領導人還將出席「俄中教育年」開幕式。

法新社報導，克里姆林宮於川普15日結束訪中僅數小時後即證實普亭這項訪問。那是近10年來美國總統首次訪問中國，目的在於穩定動盪的雙邊關係。

根據克宮聲明，普亭與習近平預計討論如何「進一步加強」俄中戰略夥伴關係，並就「重要國際和區域議題交換意見」。

自從2022年俄羅斯侵略烏克蘭以來，兩國關係愈發緊密，莫斯科在國際舞台上日益孤立之際，普亭從那之後每年都走訪北京。

然而莫斯科在經濟上高度依賴北京，雙方關係極不對等。中國是受到制裁俄羅斯石油的主要買家。

習近平與普亭這次可能討論的議題之一，是經過蒙古興建從俄羅斯到中國的大型「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線。莫斯科希望盡快推動此一從中東地區進口海運原油的陸上替代方案。

儘管普亭這次訪中未必會有川普到訪時那樣的排場，華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）指出，「習近平與普亭的關係無需靠這種過場來安撫」。

她表示，雙方都認為兩國關係「在結構上比中美更堅固、更穩定」。

繼川普之後，俄國總統普亭19日第25度訪問中國，將與習近平會面，照片為中國青年在機場歡迎普亭的專機。（美聯社）
繼川普之後，俄國總統普亭19日第25度訪問中國，將與習近平會面，照片為中國青年在機場歡迎普亭的專機。（美聯社）

金沛雅表示：「習近平幾乎可以肯定會向普亭簡要說明他與川普高峰會的內容。」

川習會缺乏明確成果，這「很可能會讓莫斯科放心，認為習近平未與川普達成任何實質性削弱俄羅斯利益的共識」。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的韋伯斯特（Joseph Webster）指出：「拓展能源關係可能成為本次會談重點之一，北京正尋求進口更多俄羅斯能源。」

「對莫斯科來說，在烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源基礎設施的情況下，將更多石油運往東方，似乎比以往更具吸引力。」

普亭 習近平

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