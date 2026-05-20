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普丁19日晚間抵達北京 中國外長王毅接機
俄羅斯總統普丁19日晚間乘坐專機抵達北京，開啟對中國的國是訪問。中國方面由中共中央政治局委員、中國外交部長王毅接機。
據中國官媒央視新聞昨天晚間報導，19日晚間11點12分，普丁（Vladimir Putin）乘坐的專機飛抵北京首都國際機場，這是他第25次到訪中國。
中方在機場為普丁舉行了歡迎儀式，王毅陪同走完紅毯後，普丁上車離開。
預計中國國家主席習近平今天將與普丁會面，雙方將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。
普丁此訪接續在美國總統川普（Donald Trump）結束對中國的訪問之後，外界認為，普丁想藉這次訪問展現俄中關係堅不可摧。
普丁在出發前藉由影片發布講話表示，俄羅斯希望俄中兩國人民關係更加緊密、彼此更加理解。
普丁強調，「我相信，我們將共同繼續盡一切努力深化俄中夥伴關係和睦鄰友好，推動兩國蓬勃發展、造福兩國人民，維護全球安全與穩定。」
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