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緊接川普訪陸 德學者宋高祖：普亭想確認利益未受損

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
俄羅斯總統普亭（右）昨抵北京，預計今日與大陸國家主席習近平（左）舉行會談。圖為去年九月普亭訪陸期間，與習近平在中南海庭園散步。路透
俄羅斯總統普亭（右）昨抵北京，預計今日與大陸國家主席習近平（左）舉行會談。圖為去年九月普亭訪陸期間，與習近平在中南海庭園散步。路透

美國總統川普與俄羅斯總統普亭接連訪問北京，受到全球關注。德國智庫中國研究學者宋高祖表示，當前地緣政治格局，讓北京處在相對有利位置，美俄在不同程度上都需要中國大陸。

德國之聲報導，柏林墨卡托中國研究中心專家宋高祖分析，川普受到習近平高規格接待，看似輕鬆地離開北京後，普亭此行便可能帶有一層試探意味，也就是需要確認美中關係的任何改善，不會以犧牲俄羅斯的利益為代價。他分析，對北京而言，中俄關係雖仍是戰略重點，但不意味著兩國關係對等。如今俄羅斯對中國的依賴，遠大於中國對俄羅斯的依賴。另一項值得注意的是，如果俄羅斯想結束烏克蘭戰爭，哪一國會是它可信賴的調解國。

報導指，從五月九日二戰勝利日閱兵規模明顯縮水，到烏克蘭持續打擊俄羅斯石油基礎設施，都顯示俄羅斯可能正陷入戰爭疲勞。有觀察人士認為克宮或許正在試探結束戰爭的可能方式。

宋高祖說，在烏克蘭問題上，北京不想要戰爭，這不符合其長遠利益，因此北京不太可能在這場戰爭上發揮過於直接的作用。然而一旦俄羅斯政權因此崩潰，對北京而言風險更大，一個實力大幅削弱、甚至陷入不穩的俄羅斯，將帶來直接戰略風險。

他認為中俄雙方利益有重合，但並不完全一致。對北京而言，關鍵利益之一是確保更可靠的能源供應，同時避免過度依賴俄羅斯石油。雙方不存在所謂無上限夥伴關係，但如果北京在歐洲和俄羅斯之間權衡利弊，能為北京提供更多的仍然是俄羅斯。

普亭 習近平

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