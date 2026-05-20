今會習近平 普亭：中俄在統一問題上相互支持

俄羅斯總統普亭昨日晚間飛抵北京，開展對大陸第廿五次訪問。出訪前夕他預錄影片向大陸民眾發表談話，強調俄中關係的特質體現在相互理解與信任，並在涉及包括捍衛主權和國家統一的兩國核心利益問題上相互支持。普亭預計今日與大陸國家主席習近平會談。

普亭赴陸訪問前夕並未循例在大陸官媒發表文章，而是發表約五分鐘預錄影片。他表示，雙方正在關鍵合作領域落實重大倡議。普亭說，他由衷珍視習近平有意與俄羅斯開展長遠合作；俄羅斯與大陸積極發展政治、經濟、防務等領域的聯繫，擴大人文交流，鼓勵民間往來，這些構成了即將在北京舉行的會談議程。他高度評價當前俄中關係的發展狀況和前景，強調俄中關係的特質體現在相互理解與信任，並在涉及包括捍衛主權和國家統一的兩國核心利益問題上相互支持。

大陸國務院副總理丁薛祥昨在北京會見俄第一副總理曼圖羅夫時稱，中俄要穩步推進重點項目，拓展合作領域，取得更多務實成果。曼圖羅夫表示，俄方願同中方加強戰略對接，豐富合作內容，積極解決雙方關心的問題，不斷提升兩國投資合作水準。

此次俄方官員包含五位副總理與八位部長，陣容十分浩大。據俄羅斯衛星通訊社，俄國總統助理烏沙科夫稱，普亭抵達時，外長王毅將接機，隨後普亭將前往釣魚台國賓館。雙方領導人會談將於廿日舉行，分為小範圍、大範圍兩次，而俄國代表團多達卅九人參加。

烏沙科夫透露，中俄領導人將聚焦「最重要、最敏感議題」及重大國際事態發展。預計簽署近四十項雙邊合作文件，涵蓋工業、交通、核能等領域。普亭與習近平還將簽署「建立多極世界和新型國際關係的聯合宣言」並發表聯合聲明。

天然氣管道協議成為此次會談焦點，彭博報導，普亭希望在與習近平會談時推進「西伯利亞力量二號」天然氣管道項目。

另外金融時報披露，習近平在川習會上向川普表示，普亭可能最終會後悔入侵烏克蘭。大陸外交部發言人郭嘉昆昨駁斥「有關消息全屬無中生有」。