普亭稱習近平「親愛的朋友」 中俄關係升溫劍指全球局勢

（德國之聲中文網）克里姆林宮方面表示，普亭與習近平計劃討論兩國間的經濟合作，同時也包括重大的國際和地區問題。此次訪問恰逢2001年簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》生效25周年。

據中國官方媒體新華社周二（19日）報導，普亭在訪問前發表的一份影片中表示，雙邊關係正處於真正前所未有的水平，且兩國關係在全球舞台上發揮著重要作用。

總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）周一對媒體表示，川普訪華與普亭訪華之間沒有任何關聯。他表示，俄羅斯領導人的此次行程是提前商定的，是在2月4日普亭與習近平舉行視訊通話幾天後確定的。

中國與全球化智庫（CCG）國際傳播總監王子辰在接受美聯社采訪時說：「川普的訪問旨在穩定世界上最重要的雙邊關係，而普亭的訪問則是為了安撫一位長期的戰略伙伴。對中國而言，這兩條軌道並不相互排斥。」

普亭與習近平互稱朋友

普亭上一次訪華是在2025年9月，當時他出席了在天津舉行的上合組織峰會，觀看了紀念二戰結束80周年的閱兵式，並與習近平舉行了會談。

當時，習近平稱呼普亭為「老朋友」，而普亭則稱習近平為「親愛的朋友」。在中國，老朋友是一個非常罕見的、由政府和執政黨用來形容其所器重的外國人士的外交術語。

今年4月，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問北京並會見了習近平。習近平在談及當前國際局勢時，將中俄雙邊關係形容為「彌足珍貴」。習近平表示，中俄兩國需要通過加強戰略協作，來維護雙方正當的共同利益，並捍衛全球南方國家的團結。

克里姆林宮發言人佩斯科夫上周末表示，普亭此行還可以直接獲取有關中美峰會的最新動態，並就此與中方交換意見。

在川普訪華期間，習近平將中美雙邊關係描述為世界上最重要的雙邊關係，並指出雙方應視彼此為伙伴而非競爭對手。在這為期兩天的峰會結束時，兩國表示將致力於構建一個新的框架，以管理「具有戰略穩定性的建設性中美關係」。

中國與全球化智庫國際傳播總監王子辰指出：「北京希望與西方保持穩定的關係，與莫斯科維持持續的戰略互信，並擁有足夠的外交空間，以便將自身展現為一個能夠與各方對話、立場公正的大國形象。」

中國是俄羅斯最大的貿易伙伴

有意見認為，普亭此次訪華旨在鞏固俄中兩國近年來日益強化的伙伴關係，尤其是在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後。中國方面一直強調，在烏克蘭沖突中，中國保持中立立場。與此同時，盡管面臨來自美歐的經濟和金融制裁，中國仍維持著與俄羅斯的貿易往來。

中國已成為俄羅斯最大的貿易伙伴。目前，北京是俄羅斯石油和天然氣供應的最大買家。莫斯科方面預計，中東地區的戰事將進一步推升對這些能源的需求。此外，對於西方國家要求停止向俄羅斯軍工產業提供高科技零部件的呼聲，中國也予以了無視。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫表示，2026年第一季度，俄羅斯對華石油出口增長了35%。此外俄羅斯也是對華天然氣出口量最大的國家之一。

鄂夏柯夫表示，在中東危機期間，俄羅斯依然是可靠的能源供應國，而中國則是「負責任的消費國」。

普亭本月早些時候指出，莫斯科與北京在石油和天然氣領域的合作中取得了非常實質性的進展。

他說：「實際上，所有關鍵議題均已達成一致。如果我們能在此次訪問期間成功敲定這些細節並最終達成協議，我將感到無比欣慰。」

普亭還盛贊兩國雙邊關係是國際關係中一股至關重要的平衡力量。

他表示：「像中國和俄羅斯這樣的國家之間的互動，無疑起到了威懾與維穩的作用。」

普亭還補充道，莫斯科樂見中國與美國開展對話，認為這是全球經濟的又一穩定因素。「美中兩國之間的穩定與建設性互動，對我們而言只有益處，絕無壞處」。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】