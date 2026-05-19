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普亭訪陸動作頻頻…俄羅斯宣布展開核武演習 6.5萬兵力規模驚人

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
俄國聖彼得堡舉辦年度「2026博物館之夜」活動，民眾16日在砲兵博物館參觀可配備核彈頭的「白楊」洲際彈道飛彈。法新社
俄國聖彼得堡舉辦年度「2026博物館之夜」活動，民眾16日在砲兵博物館參觀可配備核彈頭的「白楊」洲際彈道飛彈。法新社

法新社報導，在烏克蘭加強無人機攻勢、俄羅斯總統普亭出訪北京之際，俄羅斯軍方19日展開為期三天的核武演習，動員全國數萬名部隊參與。

俄烏戰爭四年多以來，俄國一直高調展示其核武實力，並多次威脅要動用核武。

今年2月，美俄之間最後一項限制核武條約《新削減戰略武器條約》終止，正式解除美俄兩大核武國所受的一系列限制，同時普亭近期也再度強調俄國核武力量。

俄國國防部表示：「2026年5月19日至21日，俄羅斯聯邦武裝部隊正在進行一項演習，內容為在面臨侵略威脅時，核武部隊的準備與使用。」

俄國國防部說，此次演習將動員超過6萬5千名官兵，以及7800件各類裝備與武器，包括超過200套飛彈發射系統，參與單位涵蓋軍機、軍艦、潛艦以及核潛艦。

國防部還指出，演習期間將試射彈道飛彈與巡弋飛彈，並稱「此次演習，也將涵蓋部署於白俄羅斯境內核武的聯合訓練與使用相關課題。」

俄羅斯已將具備核打擊能力的「榛樹」飛彈部署至其盟友白俄羅斯境內；白俄羅斯與北約國家和烏克蘭接壤。

俄國在普亭動身前往中國展開兩天訪問的數小時前，宣布啟動此次演習。

普亭 習近平 俄羅斯 俄烏戰爭 烏克蘭

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