普亭希望在俄中元首會談 促天然氣管道合約價格談判靈活

俄羅斯總統普亭將於19日晚間抵達大陸，20日與大陸國家主席習近平舉行會談。美媒指出，俄羅斯希望中東衝突所造成的能源市場動盪情況，能促使大陸在「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目價格合約談判中，能展現更大的靈活性。

另據俄國衛星通訊社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫公布，普亭在訪陸期間將簽署的文件，涉及深化工業、交通和核能領域聯繫問題。

彭博引述一位俄羅斯官員稱，大陸官員表達加快談判進程的意願，但迄今為止尚未取得實質性進展。這名官員指出，天然氣管道項目已列入議程，「我們致力於認真討論此事」，並說相信兩國元首將就此議題進行深入討論。

彭博稱，任何協議的進展都取決於中方，而且目前幾乎沒有跡象表明，俄羅斯能夠輕易達成協議。

中、俄、蒙三國元首2025年9月2日，在北京人民大會堂舉行中俄蒙元首第七次會晤。三方就過境蒙古的「西伯利亞力量2號」跨國天然氣管道簽訂了具有法律意義的備忘錄。

俄新社報導稱，「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目將從西西伯利亞氣田經蒙古國向大陸輸送每年500億立方公尺的天然氣。該項目合約期限為30年。關於購買價格目前沒有披露，俄氣首席執行官當時表示，肯定比歐洲的買價要低。

這是一個兼具外交和經濟需求的重大國際工程，且顯然建立在三國高層次的外交互信上。但早在2015年，就該專案就簽署意向協議，過了10年之久，終於最終確定。